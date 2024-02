Matteo Berrettini: “Sono pronto per tornare a giocare”

Il tennista 27enne è ora a Montecarlo per degli intensi allenamenti.

A spiegarlo è direttamente nella conferenza stampa di stamattina

Cosa è successo a Matteo Berrettini ?

Il tennista italiano non gioca dal secondo turno degli US Open, quando era incappato in un brutto infortunio alla caviglia dopo una rovinosa caduta nel match contro il francese Rinderknech

Quando Matteo Berrettini tornerà a giocare

«Tornerò a breve. Vorrei essere in campo all’Atp di Phoenix e al Miami Open 2024. Mi sono preso il tempo necessario per ritrovare la giusta concentrazione, gli stimoli per divertirmi e farmi divertire il pubblico. Dopo l’infortunio sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a giocare come mi piace, a competere e rispetto al passato è stato più difficile, complicato riprendermi. Ora mi sento bene fisicamente e mentalmente, è tornata la giusta energia»

Cosa pensi di Jannik Sinner ?

«Sta facendo cose pazzesche. Ci scriviamo spesso e ci sosteniamo a vicenda. Standogli vicino in Coppa Davis mi ha stimolato molto, è stata una molla di spinta, energia.

Vedere un italiano che gioca e si allena con me ed è al terzo posto del ranking mondiale, è un grande stimolo per fare sempre meglio»

Ci sono tante voci sulla tua vita privata, vuoi parlarne?

«Posso dire ufficialmente che la mia relazione con Melissa Satta è terminata. Sono stati mesi bellissimi e la ringrazio tanto. Non voglio andare oltre, questa è la mia vita privata»

Tieni molto a Wimbledon, cosa ti aspetti?

«E’ un torneo che mi piace molto. Non credo di essere ancora pronto per puntare al titolo, ci sono tennisti, vedi Sinner, che è imbattuto, è al il terzo tennista al mondo e già lo scorso anno aveva fatto molto bene. Vedremo. Certo, se potessi, firmerei per vincere»

