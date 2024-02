L’azienda speciale consortile Comuni Insieme e il Comune di Novate hanno inaugurato il nuovo “HUB Novate” in via Roma, 2 nato nell’ambito del progetto RICA – Rigenerare Comunità, ridando così nuovamente vita agli spazi della ex Corte delle famiglie, luogo che appartiene a tutta la comunità.

Hub Novate, inaugurato lo spazio dei cittadini in via Roma

“Sono particolarmente felice per l’avvio di un’iniziativa che permette ai novatesi di vedere recuperati questi locali che, dopo un periodo dormiente, tornano ad ospitare attività rivolte alla città – spiega il sindaco, Daniela Maldini. Ha un senso profondo e importante questo Hub che si rivolge ai novatesi attraverso uno degli elementi più belli della comunità: quel vivace mondo associazionistico che rappresenta una delle ricchezze più preziose della nostra Novate, sempre pronto a fornire testimonianze di impegno nella direzione

di rendere la città un luogo vivo in cui le persone sono costantemente poste al centro nel ruolo di protagoniste. Una città come Novate, fatta di persone, delle loro energie, dei loro sentimenti e del loro agire deve rappresentare, oltre a un esempio, anche uno dei più grandi motivi d’orgoglio per ognuno di noi”, spiega il sindaco di Novate Daniela Maldini

Il commento dell’assessore ai servizi socio assistenziali, Patrizia Banfi

“L’amministrazione Comunale ha fortemente voluto la nascita di questo Hub perché è uno spazio di welfare di comunità dove associazioni e gruppi informali di cittadini possono proporre attività coprogettate volte a favorire la socializzazione e l’attivazione di legami sociali attraverso la condivisione di idee. Questo Hub si inserisce nella rete dei Community

Hub dei Comuni del nostro Ambito territoriale divenendo un importante punto d’incontro per la nostra città. In questo spazio si potranno attivare delle iniziative destinate alle famiglie e alla prima infanzia, ma anche a giovani e anziani con l’obiettivo di favorire la socializzazione e la cittadinanza attiva, dando alle persone il ruolo di protagonista”, continua l’assessore ai Servizi socio assistenziali, Patrizia Banfi

L’HUB di Novate è il sesto ad aprire sul territorio, entrando a far parte di una rete di spazi analoghi già presenti a Cesate, Cascina del Sole-Bollate, Garbagnate M.se, Senago e Solaro.

Gli HUB sono spazi riqualificati come luoghi di comunità, aperti ed utilizzati dalla cittadinanza, che si propongono di rispondere alle esigenze del territorio, accogliendo e sostenendo le idee e l’attivazione dei cittadini; spazi in cui incontrarsi, trovare ascolto, orientamento, portare idee per rafforzare i legami tra le persone, promuovere socialità e dare nuova vita ai quartieri.

L’HUB Novate potrà contare sulla stretta collaborazione dei gruppi di cittadini attivi mobilitati grazie al bando Rigenerare Legami, avviato dalle Amministrazioni Comunali dell’Ambito territoriale – giunto ormai alla sua IV edizione – nonché sulla ricca rete di attori sociali del territorio, favorendo occasioni di collaborazione e scambio.

“Insieme per condividere progetti innovativi e realizzarli. Questo è il compito di Comuni Insieme nel corso di questi anni, con lo specifico obiettivo di catalizzare energie, mettere insieme diversi soggetti operanti sul nostro territorio, favorire la condivisione di idee ed esperienze, al fine di dare avvio ad interventi orientati a promuovere il benessere delle nostre comunità perché occuparsi di sociale vuole dire anche investire sui legami comunitari e sulle relazione di prossimità”, conclude Luigi Boffi Presidente AsC Comuni Insieme per lo sviluppo sociale poste per l’uso dell’Hub.

HUB NOVATE:

Via Roma, 2 – Novate M.se

Giorni di apertura: martedì 15.00 – 18.00 / giovedì 10.00 – 13.00

Per maggiori informazioni: Raffaele – T. 348 6517049 hubnovate@gmail.com

