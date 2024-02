Giovanna Ferrante presenta il libro

“Rina, l’amore oscuro”

Rina Fort. La Belva di via San Gregorio, come verrà definita dai giornali dell’epoca (1946) quando il massacro compiuto travolgerà d’orrore non solo i milanesi ma l’Italia intera.

In questa vicenda d’amore e di morte c’è lei, la Rina protagonista assoluta, il suo amante Giuseppe Ricciardi, la moglie di lui e i loro tre bambini.

Due sono le donne, seppure Franca Ricciardi è in ombra, lontana e dimenticata a Catania, mentre il marito lavora, guadagna, e costruisce a Milano una vita di benessere.

Sarà però proprio la decisione irrevocabile di Franca, raggiungere Giuseppe a Milano e ricostruire la famiglia, a dare il via a quello che accadrà. Il massacro, Franca e i tre figlioletti uccisi a colpi di spranga dalla mano assassina di Rina che vuole solo per sé il suo Giuseppe. L’arresto, i processi, la condanna definitiva, Giuseppe Ricciardi che più tardi si risposerà e avrà un altro figlio.

Franca che ha sempre saputo delle numerose avventure del marito, Franca alla quale qualche voce suggerisce che questa storia è di altro spessore, Franca che non si lascia intimorire dal dover affrontare una sconosciuta città del nord pur di riconquistare il suo ruolo di moglie e di madre.

Due donne che vogliono l’una conservare la vita conosciuta solo accanto a Giuseppe Ricciardi, l’altra che vuole trasformare il suo quotidiano e restituirlo a quelle che furono le promesse nuziali.

Sarà presentato giovedì 15 febbraio alle 17 – Museo Martinitt e Stelline

