Festival della Comunicazione: Uccidete Cesare!

Primo appuntamento romano del 2024 per il Festival della Comunicazione: il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo venerdì 15 marzo metterà in scena “Uccidete Cesare!”, in occasione dell’anniversario delle Idi di marzo, in un evento originale ideato con Danco Singer e organizzato da Frame in collaborazione con MyEdu e HarperCollins Italia. L’evento si terrà nella suggestiva location dell’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma, dove il Festival della Comunicazione ha portato i propri eventi e format già nel 2022 e nel 2023, in via di Ripetta 190 con inizio alle ore 21:00.

Aldo Cazzullo, ospite affezionato del Festival che da 35 anni racconta i principali eventi italiani e internazionali sulle pagine dei quotidiani nazionali e ha al suo attivo oltre 30 libri dedicati proprio alla storia e l’identità italiana, attraverso un appassionante racconto ricco di dettagli e curiosità, ripercorre a ritmo incalzante la figura di Giulio Cesare, il simbolo per eccellenza di quell’antica Roma che ancora oggi esercita un fascino senza eguali. E lo fa con connessioni forti e inaspettate con il presente.

L’evento “Uccidete Cesare!” di Aldo Cazzullo è a ingresso gratuito, con prenotazione al link

https://www.framecultura.it/uccidete-cesare-2024/

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia