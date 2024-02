Calendario delle uscite a febbraio in streaming su Nexo+

A febbraio in streaming su Nexo+ “La casa dalle finestre che ridono” di Pupi Avati, l’anno dell’impressionismo con Renoir, il Capodanno Cinese, “Le ragazze non piangono” di A. Zuliani, la speciale musica italiana in attesa di Sanremo

Calendario di Febbraio:

Dal 5 febbraio

La casa dalle finestre che ridono

Regia di Pupi Avati

Con Lino Capolicchio, Francesca Marciano, Gianni Cavina

Dal 6 febbraio

Festival della canzone italiana

Dal 7 febbraio

Il giovane Picasso

Regia di Phil Grabsky

Dall’8 febbraio

In the Mood for Love

C’è chi festeggia San Valentino con cioccolatini, rose rosse e buon cibo. Noi di Nexo+ preferiamo festeggiarlo (anche) con una selezione di grandi film in grado di farci battere il cuore.

Scopri le novità:

Un bacio romantico

Regia di Wong Kar-wai

Love and Secrets

Regia di Andrew Jarecki

Con Diane Venora, Kirsten Dunst, Frank Langella, Ryan Gosling, Rob Simonsen

Lussuria

Regia di Ang Lee

Con Tony Leung Chiu Wai, Tang Wei, Joan Chen, Leehom Wang, Johnson Yuen, Chu Chih-ying, Anupam Kher

Passioni e desideri

Regia di Fernando Meirelles

Con Anthony Hopkins, Rachel Weisz, Jude Law, Ben Foster, Moritz Bleibtreu, Jamel Debbouze, Mark Ivanir, Peter Morgan, Tereza Srbova, David Frost

Tutti pazzi per Rose

Regia di Régis Roinsard

Con Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo, Shaun Benson, Mélanie Bernier, Miou-Miou, Eddy Mitchell, Frédéric Pierrot, Nicolas Bedos

Dal 9 febbraio

In occasione del Capodanno cinese

Anno del Drago

Dal 12 febbraio

Per chi vuole festeggiare un San Valentino alternativo

San Valentino di Sangue

Tra i titoli: 13 assassini di Takashi Miike, l’horror In Fabric, One on One del maestro coreano Kim Ki-duk…

Dal 13 febbraio

Roma Violenta

Regia di Marino Girolami

Con Maurizio Merli, Richard Conte, Silvano Tranquilli

Dal 15 febbraio

Under the Skin

Regia di Jonathan Glazer

Con Scarlett Johansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin, Krystof Hadek, Scott Dymond, Michael Moreland

Da Jonathan Glazer, regista nominato ai Premi Oscar© 2024.

Dal 16 febbraio

In Prima Visione

Le ragazze non piangono

Regia di Andrea Zuliani

Con Emma Benini, Anastasia Doaga, Matteo Martari, Max Mazzotta, Yuri Casagrande Conti, Irene Maiorino, Arianna Bergamaschi

Dal 19 febbraio

The Iron Lady

Regia di Phyllida Lloyd

Con Meryl Streep, Jim Broadbent, Harry Lloyd, Richard E. Grant, Olivia Colman, Ronald Reagan, Roger Allam, Nicholas Farrell, Julian Wadham

Dal 20 febbraio

Viaggi attraverso l’impossibile

Tra i titoli: Moon, La ragazza del punk innamorato direttamente dalla penna di Neil Gaiman, Melancholia del visionario Lars Von Trier.

Dal 20 febbraio

Enter the Void

Regia di Gaspar Noé

Con Nathaniel Brown, Paz de la Huerta, Cyril Roy, Emily Alyn Lind, Jesse Kuhn, Masato Tanno, Olly Alexander, Sara Stockbridge, Philippe Nahon

Dal 21 febbraio

All That Divides Us – Amore Crimin

Regia di Thierry Klifa

Con Catherine Deneuv, Diane Kruge, Nekfeu. Nicolas Duvauchelle

Dal 23 febbraio

In occasione dell’anniversario di nascita del pittore

Renoir oltraggio e seduzione

Regia di Phil Grabsky

Renoir

Regia di Gilles Bourdos

Con Michel Bouquet, Vincent Rottiers, Christa Théret, Thomas Doret, Romane Bohringer, Michèle Gleizer

Dal 26 febbraio

Green Light

Regia di Ned Donohoe

Dal 28 febbraio

Ithaca

Regia di Meg Ryan

Con Meg Ryan, Tom Hanks, Sam Shepard, Hamish Linklater

Dal 29 febbraio

The Statement – Caccia all’uomo

Regia di Norman Jewison

Con Michael Caine, Tilda Swinton, Jeremy Northam

nexoplus.it

facebook.com/nexoplusit

instagram.com/nexoplusit

https://www.youtube.com/c/Nexoplusit

Altri articoli di Cinema su Dietro La Notizia