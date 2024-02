Il Touring Club Italiano – alla presenza del Ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, e di oltre 200 sindaci da tutta Italia – ha assegnato oggi, durante la giornata inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo (BIT), le 281 Bandiere Arancioni del triennio 2024-2026, confermandone 277 sottoposte alla verifica triennale e premiando 4 nuove località.

In Lombardia sono 18 le Bandiere Arancioni: 5 in provincia di Bergamo – Almenno San Bartolomeo, Castione della Presolana, Clusone, Gromo e Sarnico; 1 in provincia di Lecco – Bellano; 3 nel bresciano – Bienno, Gardone Riviera e Tignale; 4 in provincia di Mantova – Castellaro Lagusello, Ponti sul Mincio, Sabbioneta e Solferino; 1 in provincia di Sondrio – Chiavenna; 3 nel comasco – Menaggio, Moltrasio e Torno; 1 in provincia di Cremona – Pizzighettone.

La Bandiera Arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai comuni dell’entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità. Il Touring Club Italiano – che per primo aveva colto il potenziale turistico dell’Italia meno conosciuta e dei piccoli centri dell’entroterra – 25 anni fa ha risposto a un’istanza della Regione Liguria e – insieme a Regioni, comuni e altri enti territoriali – ha aiutato a mutare radicalmente consapevolezza, percezione e modello di sviluppo dei borghi e dei piccoli comuni, contribuendo a trasformarli da ambito marginale a destinazione di tendenza.

Altri articoli di Turismo su Dietro la Notizia