Mostra visibile al pubblico dal 19 gennaio al 4 febbraio 2024, tutti i giorni negli orari di apertura del centro.

Muri del Silenzio: Centro Commerciale La Fontana, Cinisello

“I Muri del Silenzio” è un progetto fotografico itinerante a sostegno delle donne vittime di violenza. Ideato dalla fotografa Mjriam Bon e realizzato dall’atleta paralimpica, parlamentare e senatrice Giusy Versace, è usata come strumento di sensibilizzazione e denuncia verso ogni forma di omertà.

Sono i muri di chi non vede o di chi fa finta di non vedere, di chi non sente perché non vuole sentire, e i silenzi di chi non parla perché ha paura, perchési vergogna.

Questo il fil rouge dell’installazione che è composta da una serie di ritratti fotografici in bianco e nero colti nell’atto di coprirsi gli occhi, le orecchie e la bocca, come le famose “sanzaru” le tre scimmie sagge della tradizione giapponese, una forma di protesta e denuncia verso chi fa finta di non vedere, non sentire e non parlare.

La scelta della mostra

Il Centro Commerciale La Fontana ha voluto sposare questo progetto ritenendo che sia doveroso tenere i riflettori sempre accesi su questo argomento, così delicato e attuale, non solo nelle giornate ufficiali. Il tema e l’impegno sono così significativi che la Direzione ha deciso di rendere la mostra itinerante presso alcuni centri commerciali della stessa catena e ha altresì deciso di devolvere una cifra simbolica a tappa, a sostegno dei progetti dell’associazione Scarpetta Rossa Aps.

La mostra sarà visibile nei seguenti centri commerciali lombardi:

QUATTROVENTI – CURTATONE MN febbraio

CASTANO PRIMO – MI marzo

SOMMA LOMBARDO – VA aprile

DAVERIO – VA maggio

Un contributo

Con l’occasione è stato costituito anche un conto corrente per tutti coloro che volessero partecipare attivamente ad una raccolta fondi per aiutare le donne vittime di violenza. Chi desiderasse può effettuare un versamento sul c/c dell’associazione Scarpetta Rossa il cui IBAN è IT 93 P 02008 01604 000106695134 con la causale I MURI DEL SILENZIO.

“Dare continuità a questo progetto, che gira l’Italia dal 2019, è per me molto importante.

Sono sicura che grazie al forte potere di denuncia della fotografia, attraverso questa

mostra ora nei centri commerciali dove passano centinaia di persone ogni giorno, si possa

sensibilizzare cercando di abbattere l’omertà e la paura che circondano queste violenze”.

Mjriam Bon

Altri articoli di mostre su Dietro la Notizia