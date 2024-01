Il produttore berlinese di fama mondiale Paul Kalkbrenner torna nuovamente in Italia

con uno show unico, prodotto e organizzato da Vivo Concerti: l’artista si esibirà infatti a Milano sabato 22 giugno 2024 al Fiera Milano Live.

Paul Kalkbrenner ha tracciato in vent’anni un percorso professionale senza precedenti, con un talento che è emerso dall’ambito underground per raggiungere le vette delle classifiche, facendo da headliner a diversi festival e accumulando milioni di fan, il tutto senza scendere a compromessi con il suo grande sound techno.

Il produttore berlinese cresce nell’epoca d’oro della techno: la sua è un’adolescenza tra i rave, esordisce come DJ e colleziona dischi mentre la prima ondata di musica dance elettronica si riversa in tutta Berlino, ma in seguito capisce che il lavoro di DJ non fa per lui e da allora decide di proseguire il suo percorso musicale come producer.

