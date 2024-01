La popstar globale Jung Kook, membro dei BTS, arriva in radio in Italia con il nuovo singolo “Standing Next To You”,

tratto dal suo primo album solista “GOLDEN”, subito nella storia per essere l’album che ha venduto di più (oltre 2 milioni di copie) nella storia dell’Hanteo Chart, la classifica che monitora le vendite degli artisti K-Pop a livello mondiale.

L’album, inoltre, ha debuttato subito alla prima posizione della classifica album mondiale su Spotify.

La nuova versione remix del brano vede un ospite d’eccezione: Usher, che ha girato anche il videoclip ufficiale con la superstar sudcoreana.

Il prossimo 11 febbraio Usher si esibirà come performer all’Half-Time Show del Superbowl.

“GOLDEN” prende spunto dai momenti d’oro di Jung Kook come artista solista. L’album è composto da un totale di 11 brani, tra cui il nuovo singolo “3D” con Jack Harlow e “Seven” (feat. Latto), il singolo più veloce della storia a raggiungere 1 miliardo di stream su Spotify, superando il risultato di “Flowers” di Miley Cyrus.

Nel disco anche gli inediti “Standing Next To You”, che si trova già alla 1° posizione della classifica singoli Spotify mondiale, “Closer to You (feat. Major Lazer)”, “Yes or No”, “Please Don’t Change (feat. DJ Snake)”, “Hate You”, “Somebody”, “Too Sad to Dance” e “Shot Glass of Tears”.

Tutte le tracce hanno debuttato nella classifica dei brani più ascoltati di Spotify, con ben 8 brani nella top10. Nelle prime 24 ore ha battuto il record sulla piattaforma per numero di stream per un artista solista K-pop.

Oltre che in tutti gli store digitali, GOLDEN è disponibile per il mercato italiano in tre versioni fisiche: SHINE, in esclusiva sullo shop Universal Music Italia SOLID e SUBSTANCE differenti tra loro per copertina, photo-book, poster, cartoline, foto card e sticker contenuti all’interno.

Instagram

Facebook

TikTok

Twitter (Official Promo) | Twitter (BTS members)

YouTube (HYBELABELS) | YouTube (BANGTANTV)

Spotify

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia