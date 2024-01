In prima serata questa sera un nuovo e incredibile appuntamento.

Grande Fratello: su canale 5 questa sera grandi sorprese

Lunedì 8 gennaio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello”. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini accompagnerà il pubblico in questo lunedì sera. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera Beatrice rientrerà nel loft di Cinecittà dopo la scomparsa del padre. Sarà proprio lei a spiegare i motivi della scelta di rientrare in gioco. Monia e Massimiliano sono sempre più vicini, il loro rapporto è sempre più stretto. Nel corso della puntata saranno entrambi protagonisti di una sorpresa: per lei la mamma e per lui il papà.

Altri articoli di DietrolaTV su Dietro la Notizia