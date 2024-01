Progetto realizzato con il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo

“I Muri del Silenzio” è un progetto fotografico itinerante a sostegno delle donne vittime di violenza ideato dalla fotografa MjriamBon erealizzato dall’atleta paralimpica, parlamentare e senatrice Giusy Versace come strumento di sensibilizzazione e denuncia verso ogni forma di omertà.

Sono i muri di chi non vede o di chi fa finta di non vedere, di chi non sente perché non vuole sentire, e i silenzi di chi non parla perché ha paura, perché si vergogna.

Protagonisti degli scatti alcune celebrità del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della politica, ma anche volti di persone comuni.

In mostra dal 19 Gennaio al 4 febbraio nello spazio espositivo messo a disposizione dal Centro Commerciale La Fontana di Cinisello Balsamo e sarà visibile in Lombardia, in altrettanti centri commerciali della catena Il Gigante, fino a maggio 2024:

– QUATTROVENTI – CURTATONE MN dal 16 febbraio al 3 marzo

– CASTANO PRIMO – MI dall’8 al 24 marzo

– SOMMA LOMBARDO – VA dal 5 al 21 aprile

– DAVERIO – VA dal 10 al 26 maggio

Il Gigante Centri Commerciali

