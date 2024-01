Da oggi in preorder le edizioni celebrative “HYBRIS” e “ALASKA” in occasione del decimo anniversario della pubblicazione dei due album che riproporranno live nel loro primo tour europeo.

Fast Animals and Slow Kids: in arrivo edizioni celebrative

In occasione del decimo anniversario della pubblicazione di ‘HYBRIS’ e ‘ALASKA’, due dischi capisaldi della discografia dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, sono disponibili da oggi per il preorder le edizioni celebrative dei due vinili che usciranno il 29 marzo (su etichetta Woodworm e distribuito da Virgin Records/Universal Music Italia). Sia l’edizione celebrativa di ‘HYBRIS’ che quella di ‘ALASKA’ vengono riproposte in formato doppio vinile contenente anche quattro provini ciascuna e sono preordinabili a questo link https://linktr.ee/fask2024.

I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS propongono il loro primo tour europeo: si tratta del ‘FAST ANIMALS AND SLOW KIDS EUROPEAN TOUR – Performing and celebrating 10 years of Hybris and Alaska’ . Questo tour li vedrà protagonisti di famosissimi palchi europei.

Date prossime

2 aprile 2024 – STOCCOLMA, SVEZIA – Brooklyn Bar

STOCCOLMA, SVEZIA – Brooklyn Bar 4 aprile 2024 – COPENHAGEN, DANIMARCA – Rust

COPENHAGEN, DANIMARCA – Rust 7 aprile 2024 – LONDRA, UK – Omeara

LONDRA, UK – Omeara 9 aprile 2024 – BERLINO, GERMANIA – Maschinenhaus

BERLINO, GERMANIA – Maschinenhaus 14 aprile 2024 – BARCELLONA, SPAGNA – Razzmatazz 3

BARCELLONA, SPAGNA – Razzmatazz 3 15 aprile 2024 – MADRID, SPAGNA – Nazca Club

MADRID, SPAGNA – Nazca Club 19 aprile 2024 – BRUXELLES, BELGIO – AB Club



BRUXELLES, BELGIO – AB Club 20 aprile 2024 – PARIGI, FRANCIA – Backstage by the Mill

I biglietti per i concerti sono da ora disponibili in prevendita al link https://linktr.ee/ fask2024.



Un ritorno nel passato

“Riascoltare i nostri stessi dischi è un po’ come sfogliare un album di vecchie fotografie molto dettagliate” dicono i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS “È una fortuna unica, un privilegio dei musicisti e di poche altre forme d’arte, un concetto importante, sul quale non riflettiamo mai abbastanza: premere play e rivivere istanti di vita lontana che credevi persi nella memoria, provare le stesse emozioni che avevi provato cinque, sette, dieci anni fa, ancora nitide, ancora forti, ancora reali. Sfogliare un diario aperto a tutti ma in cui ognuno, tra le righe, può rileggere ciò che vuole”.

Per i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS intraprendere il primo tour europeo portando sul palco i brani di “Hybris” e “Alaska”, a 10 anni dalla loro release, ha un fortissimo legame con i loro stessi del 2013/2014, anni dei tour in furgone, in cui partire per una serie di date lontane da casa era l’unica ragione di vita e forse l’unico modo per affrontarla a testa alta.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia