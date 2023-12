“The General”: nuovo singolo dei Guns N’ Roses

I Guns N’ Roses hanno pubblicato il loro nuovo singolo “The General”.

Si tratta della seconda uscita dopo il singolo estivo “Perhaps” .

Presentato in anteprima sul palco dell’Hollywood Bowl di Los Angeles, il brano è finalmente disponibile per la rotazione radiofonica e in digitale ed è incluso nel side B del 7″ del singolo “Perhaps“, disponibile solo sullo shop Universal in numero limitato di copie.

Il mese scorso il gruppo ha concluso il suo tour globale che ha fatto tappa anche in Italia lo scorso 8 luglio 2023 al Circo Massimo di Roma. Il tour ha venduto circa 1.3 milioni di biglietti in tutto il mondo, con date nei principali stadi e arene europee e tappe in festival prestigiosi come il Glastonbury e una data storica ad Hyde Park a Londra.

In Nord America si sono esibiti in venue storiche come l’Hollywood Bowl e il MetLife Stadium nel New Jersey.

