Cresce l’attesa per la prima reunion ufficiale di SUPALOVA il format ideato dal dj e produttore di fama internazionale Joe T Vannelli

che celebra il ventennale del party, segnando un decennio nella storia dei club con numeri record di presenze e serate.

SUPALOVA, lo spettacolo che ha ridefinito la scena dei club italiani, tra cui lo storico locale della movida milanese Old Fashion, torna per celebrare un successo indiscusso che ha segnato un’intera generazione accorsa da tutta Italia per divertirsi con JOE T VANNELLI e la crew di SUPALOVA.

Per oltre un decennio, dall’alba dei primi anni 2000, questo evento ha rivoluzionato il panorama dei club, accumulando numeri record con oltre 60 eventi all’anno, milioni di compilation vendute e portando in Italia uno spettacolo inedito, fino ad allora riservato alle leggendarie discoteche di Ibiza.

JOE T VANNELLI dà nuovamente vita a SUPALOVA, un’ode alla musica house che ha elevato il concetto di DJ set introducendo nella manifestazione artisti live e vedendo in consolle ospiti d’eccezione come David Guetta, Roger Sanchez, David Morales, Little Louie Vega.

«Il ritorno dell’House Music, per noi amanti della musica di qualità, ci rende orgogliosi di aver creato un movimento musicale che oggi scala le classifiche mondiali. Gli artisti italiani pop e rap, da Elodie ad Annalisa a Tananai e Marracash (solo per citarne alcuni) utilizzano le basi house che hanno ballato in discoteca, certamente in qualche serata Supalova degli anni 2000 – dichiara JOE T VANNELLI – Anche i grandi del pop mondiale, da Beyoncé a The Weeknd fanno in modo che il ritorno al club non sia più solo un’utopia, ma una realtà di nuova tendenza. SUPALOVA è stato il sogno di milioni di persone e dopo 20 anni torna a far vivere quella stessa emozione a chi l’ha vissuta e a chi non la conosce».

La reunion ufficiale di SUPALOVA vanta oggi una proposta artistica che vede, oltre alle storiche collaborazioni, nuovi artisti che affiancheranno JOE T VANNELLI nei suoi dj set.

La migliore musica house sarà sempre selezionata dallo stesso JOE T VANNELLI che, come un vero direttore d’orchestra, coordinerà le esibizioni di cantanti, musicisti e ballerini che amplificheranno ulteriormente le emozioni del pubblico.

Questo nuovo SUPALOVA ritrova lustro in un restyling fresco che rispecchia le ultime tendenze, che parla di moda e di musica contemporanea: il format rispetta la storia degli anni 2000, ma guarda al presente per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Il 31 dicembre lo show per eccellenza del club italiano arriva per la prima data a Belvedere di Tezze sul Brenta (Vicenza) presso l’Hotel Villa Pigalle (Via Nazionale, 161° – per info e prenotazioni chiamare al numero 0424 560412).

In questa prima data il cast sarà composto da JOE T VANNELLI (headliner dj), Vannelli Bros (dj), Silvano Del Gado (percussionista), Lusio Toledo (performer), Michael Prince (cantante) e Ruben (cerimoniere). il tutto sarà arricchito da un corpo di ballo.

www.joetvannelli.com

