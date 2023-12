Reinventing Cities 3: proposta per l’area di Bovisasca

Si è conclusa la terza edizione di Reinventing Cities, iniziativa promossa dal Comune di Milano in collaborazione con C40, il network che comprende 96 metropoli di tutto il mondo impegnate nel contrasto all’emergenza climatica e ambientale.

Questa volta il bando internazionale era dedicato nello specifico a realizzare appartamenti a prezzi convenzionati in aree comunali offerte con base d’asta di 1 euro.

L’obiettivo era quello di “sfidare” il mercato con soluzioni a prezzi abbordabili, prevalentemente in affitto a 85 euro al metro quadro all’anno. Date le mutate condizioni dei costi di costruzione e di costo del denaro, durante la gara nei quesiti si è aperto alla possibilità di presentare progetti anche con piani finanziari diversi purché nel rispetto degli obiettivi sociali alla base del bando.

Tuttavia, cinque delle sei aree sono andate deserte, dimostrando che ad oggi, anche in condizioni particolarmente favorevoli da parte dell’Amministrazione comunale (base d’asta 1€), il mercato non è in grado di sviluppare iniziative a basso costo per la cittadinanza viste le circostanze e i costi di costruzione attuali.

Le testimonianze

“Dopo due edizioni di Reinventing Cities in cui sostanzialmente tutte le località hanno ricevuto proposte, consentendoci di approvare la realizzazione di oltre 1.200 appartamenti a prezzi accessibili, la risposta a questo bando è stata insufficiente – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa –. Nelle interlocuzioni gli operatori, oltre all’aumento dei costi di costruzione, ci hanno segnalato che ha inciso molto sia il costo del denaro, sia la propensione dei fondi immobiliari a sostenere iniziative con ritorni più alti rispetto a quelli possibili con iniziative in edilizia convenzionata. Questo è un elemento che ovviamente terremo in considerazione nell’aggiornamento del PGT accrescendo gli obblighi di realizzazione in edilizia convenzionata, essendo questa l’unica strada per ottenere nuove case a prezzi accessibili”.

Di seguito le aree andate deserte:

- via Pitagora (Municipio 2), area di 4.800 mq in comproprietà tra Comune di Milano ed MM Spa;

- piazza Martesana (Municipio 2), superficie di 11.700 mq;

- Zama-Salomone (Municipio 4), progetto in collaborazione con Aler Milano che aveva messo a disposizione del bando il diritto di superficie di un’area di 16.000 mq;

- Abbiategrasso (Municipio 5), superficie di 7.940 mq;

- Certosa 186 (Municipio 8), area di 4.200 mq.

La proposta per via Bovisasca

L’unica proposta presentata per via Bovisasca (Municipio 8) riguarda un’area che sarà connessa alla trasformazione attigua del progetto MoLeCoLa.

Nello specifico il Team proponente è composto dalle seguenti realtà: Homes4All, Fondazione Housing Sociale e Onleco.

Il progetto prevede la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale e servizi per il quartiere. Come previsto il Comune e la giuria incaricata valuteranno la proposta e determineranno se risponde ai requisiti del concorso e agli standard ambientali e sociali del bando.

