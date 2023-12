Le attività, i numeri e i protagonisti del 2023 del TRAC

Si conferma anche per il 2023 la vocazione del TRAC – Centro di Residenza della Regione Puglia di sostenere la creatività emergente

connettendo le pratiche e le realtà artistiche alle comunità locali, attraverso un percorso di accoglienza di compagnie/artisti in residenza in 5 teatri pubblici più 4 spazi/studio in 8 città dislocate su tutto il territorio della Puglia, con la collaborazione di 15 professionisti dello spettacolo dal vivo (artisti, tecnici, organizzatori) che hanno costituito il team locale di tutoraggio permanente.

Nel 2023 il TRAC ha ospitato in residenza ben 16 realtà artistiche provenienti da tutta l’Italia, mettendo a disposizione oltre a spazi e tecnica, anche competenze professionali a tutto tondo (artistiche, tecniche, organizzative e amministrative) e relazioni con operatori del settore e con il pubblico locale.

Un progetto che ha proiettato compagnie e artisti/e all’interno di una filiera nazionale, con momenti di visibilità e confronto con gli addetti del settore.

Oltre a questo, il TRAC ha dato vita a 4 progetti nazionali e 11 accordi di partenariato con i principali attori del Sistema dello Spettacolo.

Grazie anche al supporto e alla collaborazione di numerosi partner: TRIC pugliese Teatri di Bari; Fondazione SAT; il circuito regionale Teatro Pubblico Pugliese; gli altri Centri di Residenza italiani con cui è riunito in Coordinamento; i 10 Artisti nei Territori extraregionali; Assitej (la più grande rete di teatro ragazzi a vocazione internazionale); due Scuole di Alta Formazione; 2 musei; 3 poli Universitari; 16 Istituti scolastici di ogni ordine e grado; 5 parrocchie e 1 Caritas diocesana che offre al TRAC spazi/studio per gli artisti e una foresteria.

Nell’ultimo anno del triennio 2022-2024, il TRAC punterà a consolidare definitivamente il progetto avviato di (ri)costruzione di filiera, ponendo le basi strutturali per un nuovo Sistema dello spettacolo e per una nuova lettura dei Territori, attraverso la pratica e la ricerca artistica come strumenti generatori di nuove abitudini etiche e sociali e di presidi culturali che sappiano incidere sulla qualità della vita dei territori e delle comunità locali.

