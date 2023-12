Plenitude Senstation On Ice è un progetto di Grandi Stazioni Retail, con il supporto di Plenitude in qualità di partner.

Inaugurazione del Plenitude Senstation On Ice

È stato inaugurato in Piazza Duca D’Aosta Plenitude Senstation On Ice, il più grande percorso ghiacciato all’aperto d’Italia. Importante l’affluenza del pubblico già in questa prima giornata. Oltre ad animare la pista, il pubblico presente ha assistito all’accensione del grande Albero. Si tratta di uno dei progetti che dà forma al concept “Il Natale degli Alberi” del Comune di Milano.

La partecipazione di ospiti importanti

Un momento anche istituzionale che, oltre alla presenza di Grandi Stazioni Retail e Plenitude, ha visto la partecipazione dell’Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva. A conclusione i partecipanti hanno assistito allo show del coro gospel tutto al femminile The Women Of God. Un momento di vero e proprio ‘portrait on time‘ con le sonorità di un tempo lontano che ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più magica.

Il progetto Sensation On Ice

Senstation On Ice è un progetto nato per sostenere la rigenerazione urbana e sociale di uno dei luoghi più cruciali e importanti di Milano con l’obiettivo di restituirlo alla collettività e alle famiglie. Questa edizione, fortemente voluta e sostenuta da Grandi Stazioni Retail, vede la partecipazione di Plenitude (Eni) in qualità di partner e Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale.

Info generali

Fino al 7 gennaio Piazza Duca D’Aosta sarà ancora una volta protagonista con la più grande pista di pattinaggio all’aperto mai allestita a Milano che quest’anno supera sé stessa, passando da 1.300 a 1.500 mq di percorso ghiacciato, con 1.500 mq di allestimenti e 130.000 luci led a basso consumo ad adornare il percorso e il grande albero. L’ingresso è totalmente gratuito; a pagamento soltanto l’eventuale noleggio dei pattini.

Altri articoli di curiosità su Dietro la Notizia