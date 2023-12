Il giallo dell’ex pallavolista Paola Bolognesi

«Mi dispiace per tutto quello che sta succedendo in questo momento. Quella sera abbiamo mangiato insieme con il suo babbo, lei ha fatto una telefonata e con chi ha telefonato gli ha detto “ci vediamo dopo”. Io sono andato nel mio letto, dormivamo in letti differenti perché lei dormiva con il suo cane. La mattina lei faceva la camminata con il suo cane ma quella mattina non è andata allora sono andato io nella sua stanza e lei era dura, ho chiamato il 118 e l’ambulanza è venuta subito, poi sono venuti i Carabinieri che mi hanno detto che quando l’hanno girata aveva sangue in bocca.».

Queste le parole di Miguel Soto Romero, marito di Paola Bolognesi, l’ex pallavolista di Ravenna trovata morta il giorno della Vigilia di Natale nella sua abitazione, in collegamento in diretta nel corso della puntata di “Pomeriggio Cinque”, il programma condotto da Myrta Merlino, su Canale 5. Miguel Soto Romero, cubano d’origine, sposato da un paio di anni con l’allenatrice di pallavolo sessantunenne, è oggi indagato per omicidio. Poi, aggiunge: «Non ho paura, voglio solo che mi spieghino cos’è successo. Io sono incapace di fare del male a Paola. In tutto il mondo lo sanno come sono io con Paola.».

Altri articoli Dietro la TV su Dietro la Notizia