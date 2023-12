Doja Cat, la cantante rapper agli I-Days Milano 2024

La parata di stelle di I-Days Milano 2024 si arricchisce di un altro nome dello star system internazionale.

DOJA CAT sarà protagonista dell’appuntamento di mercoledì 26 giugno all’Ippodromo Snai.

La cantante, rapper e produttrice americana – vincitrice di un Grammy Award – sta scalando le classifiche di tutto il mondo e sono moltissimi i fan che aspettavano la notizia di un suo live nel nostro Paese.

DOJA CAT è reduce dalla pubblicazione dell’ultimo lavoro discografico “SCARLET” (Kemosabe Records/ RCA Records), anticipato dai brani “Balut”, “Demons”, “Attention” e dal singolo attualmente in radio “Paint The Town Red”, che ha già raggiunto 1 MILIARDO di stream, 200 milioni di views su YouTube, la #1 della classifica globale di Spotify.

Il singolo è entrato nella storia conquistando la #1 nella classifica Billboard Hot 100 e nella classifica Global 200, diventando così la prima canzone rap a raggiungere la vetta della classifica Billboard 100 quest’anno. Inoltre, ha raggiunto la #1 della Top 50-Usa Charts: è la prima volta su Spotify che una canzone rap di una donna solista raggiunge la vetta delle classifiche.

La conferma in line up di DOJA CAT agli I-Days Milano 2024 fa seguito all’annuncio nelle scorse settimane della partecipazione dei GREEN DAY (16 giugno), dei co-headliner AVRIL LAVIGNE e SUM 41 con i SIMPLE PLAN (9 luglio), di TEDUA (29 giugno), primo headliner italiano nella storia della manifestazione dopo lo straordinario successo del suo tour nei palasport, dei METALLICA che avranno un palco spettacolare sulla scia di quello visto al Power Trip di Indio in California e con l’iconico “snake pit”, ICE NINE KILLS e i FIVE FINGER DEATH PUNCH (29 maggio), dei QUEENS OF THE STONE AGE e dei ROYAL BLOOD (6 luglio) e dei BRING ME TO THE HORIZON con YUNGBLUD e BAD OMENS (7 luglio) arrivata solo ieri.

BIGLIETTI IN VENDITA

BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA MYLIVENATION E SULL’APP IDAYS

(DISPONIBILE PER APPLE E ANDROID)

DALLE ORE 10.00 DI VENERDÌ 15 DICEMBRE

VENDITA GENERALE DALLE ORE 10.00 DI LUNEDÌ 18 DICEMBRE

SU TICKETMASTER, TICKETONE E VIVATICKET

