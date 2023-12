Dai preparativi matti e disperatissimi all’acquisto dei regali perfetti, fino all’ansia da prestazione in cucina, l’arrivo del Natale porta con sé aspettative e tensioni. Lo stress pre-natalizio non risparmia nemmeno il Belpaese.

“Christmas Fatigue”:oltre 8 persone su 10 stressate a Natale

Elvis Presley canticchiava nella sua “Blue Christmas” di sentirsi triste nel periodo natalizio, e non aveva tutti i torti. Con le vacanze che si avvicinano, diventa sempre più difficile prendersi del tempo per sé stessi e sintonizzarsi sul momento. Prima di sfidare le folle esasperanti dei centri commerciali e degli aeroporti, di affrontare gli interrogatori esistenziali durante le rimpatriate di famiglia e le incombenti scadenze lavorative di fine anno. Questa stagione rischia dunque di mettere a dura prova la routine sia di coloro che il Natale lo amano, sia di coloro che fanno di tutto per evitarlo. Anche in Italia, i dati dicono che il Natale finisce per stressare un italiano su 3, secondo il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop). Non ci sono abbastanza vin brulè, addobbi o neve per stemperare il peso opprimente sentito in particolare dalle donne in questo periodo dell’anno. Elemento avvalorato da un ulteriore studio dell’American Psychological Association, secondo cui il Natale è fonte di stress per il 44% della popolazione femminile rispetto al 31% degli uomini.

Non dimentichiamoci il nostro star bene!

Ma come è possibile superare questa “sindrome da stress natalizio”? Se affrontata con gli alleati giusti, il Natale può certamente trasformarsi in un momento pacifico e celebrativo, pieno di rituali confortanti, spesso strettamente legati al cibo. Secondo Guna, realtà di spicco nel campo della Nutraceutica fisiologica e della Medicina dei sistemi, a Natale non ci si deve dimenticare di proteggere il proprio benessere, sia fisico sia mentale. Riunirsi attorno alla tavola imbandita può essere un cerimoniale curativo e festoso se siamo in grado di tutelare il nostro organismo nel modo giusto. Mantenendo uno stile di vita sano e un’alimentazione varia i cenoni coi parenti non saranno più un incubo. Tra rischio di solitudine, senso d’inadeguatezza all’euforia collettiva e scomodi bilanci di fine anno, le ragioni di questo “burnout natalizio” sono dunque numerose e sfaccettate e hanno a che fare con le aspettative sociali e culturali di cui è carica la tradizione.

Alcuni consigli degli esperti

Mangiare tutto, ma con moderazione. La privazione non è la soluzione: la scelta migliore è scegliere alimenti sani e di qualità, nelle giuste quantità. Non dimenticare gli alimenti fondamentali. Rimanere idratati aiuta a evitare di confondere la sete con la fame. Bere abbastanza acqua può aiutare ad alleviare il gonfiore natalizio. Occhio al consumo di alcol. Rallentare: quando si sta già pensando alla portata successiva, meglio prendere fiato e godersi la soddisfazione di ciò che si è appena gustato. Oltretutto, mangiare lentamente può aumentare la sensazione di pienezza e sazietà. Continuare a fare attività fisica: continuare a muoversi anche durante le vacanze può ridurre l’impatto dello stress, aumentare l’energia, rafforzare il sistema immunitario e liberare la mente. Reagire alla Christmas Fatigue col sostegno dell’integrazione: col supporto degli integratori alimentari giusti è possibile aiutare la funzione digestiva e alleggerire l’organismo. È necessario trovare il tempo per riposarsi e rigenerarsi. Pianificare in anticipo il rientro a scuola o al lavoro: l’incertezza del futuro e la procrastinazione non faranno che aggiungere stress al rientro dalle ferie.

