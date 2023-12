Dopo il successo della data zero di Mantova e degli show di Firenze e Bologna, è stata la volta di Roma, dove Calcutta ha portato il suo nuovo “RELAX Tour” in una Pala Lottomatica tutta esaurita, e stasera è pronto a fare il bis.

Calcutta: dopo Firenze e Bologna, il tour arriva a Roma

Uno show di 24 canzoni, un mix tra nuove hit, presenti nell’album omonimo che dà il titolo al tour e i grandi classici. Da “2minuti” a “Cosa mi manchi a fare”, “Giro con te”, “Pesto”, “Frosinone”, “Oroscopo”, “Paracetamolo”: brani che in comune hanno il potere di far cantare tutti a squarciagola. Un viaggio collettivo nella quinta essenza del pop visto attraverso l’anima indipendente di Calcutta, in un concerto che il suo pubblico aspettava da oltre cinque anni.

I prossimi appuntamenti

Il Relax Tour nei palasport – tutto sold-out – prosegue nelle restanti principali città italiane, tra cui domenica 12 dicembre a Bari e poi Napoli, Padova, Torino, per concludersi poi con la doppia data di Milano il 18 e il 19 dicembre.

Il cantautore però non si fermerà nel 2023. Sono disponibili, infatti, i biglietti del Relax Tour Estivo 2024, uno spettacolo straordinario che lo vedrà protagonista con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma, Milano Summer Festival e Lucca Summer Festival.

Info e biglietti

I biglietti sono disponibili su https://www.livenation.it/artist-calcutta-1276936

Date Tour Estivo

22 giugno 2024 Lignano Sabbiadoro – Stadio Comunale G. Teghil

26 giugno 2024 Servigliano (FM) – No Sound Fest

28 giugno 2024 Bari – Locus Festival

30 giugno 2024 Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

05 luglio 2024 Alba (CN) – Collisioni Festival

07 luglio 2024 Ferrara Summer Festival – Piazza Ariostea

11 luglio 2024 Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone

13 luglio 2024 Villafrancadi Verona – Castello Scaligero

17 luglio 2024 Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

20 luglio 2024 Alghero– Alguer Summer Festival – Anfiteatro Ivan Graziani

23 luglio 2024 Cosenza – Be Alternative Festival

25 luglio 2024 Palermo – Cantieri Culturali alla Zisa – Green Pop Palermo Fest

28 luglio 2024 Paestum (SA) – Planet Arena dei Templi

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia