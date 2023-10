Al Pavillon de l’Arsenal il progetto di trasformazione di Piazzale Loreto: una conversazione tra architettura sostenibile e urbanistica di scala europea.

Il progetto di trasformazione di Piazzale Loreto

Milano è la prima città europea ad essere invitata al primo di una serie di incontri bilaterali con la città di Parigi, organizzati dal Pavillion de l’Arsenal diretto da Marion Waller e da Hélène Chartier, Direttrice Pianificazione e Progettazione Urbana di C40 Cities, con l’obiettivo di confrontarsi e creare un nuovo modello di città smart e sostenibile.

L’evento, al via questa mattina, nasce sotto il segno della cooperazione europea con la partecipazione di Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana, Comune di Milano, Stéphane Lecler, Direttore Urbanistica, Comune di Parigi, e Charles-Antoine Depardon, Consigliere Urbanistico del Primo Deputato, Città di Parigi.

I vincitori del concorso

In qualità di attore principale dei nuovi grandi progetti urbani di scala europea, Nhood Italy insieme a MIC-HUB presenta il progetto di trasformazione di Piazzale Loreto, vincitore del concorso C40 – Reinventing Cities applicato alla città di Milano. Con questa opportunità, gli attori pubblici e privati di entrambe le città condividono le loro esperienze sui nuovi metodi di rigenerazione delle città e di adattamento dei modelli urbani al riscaldamento globale.

Le testimonianze

Marion Waller, Direttore Generale del Pavillon de l’Arsenal dichiara: “La cooperazione urbana tra le grandi città europee è fondamentale: dobbiamo essere uniti di fronte alle attuali sfide ecologiche e sociali. Al Pavillon de l’Arsenal, Centro per l’Architettura e l’Urbanistica di Parigi, siamo orgogliosi di ospitare questo primo dialogo Milano-Parigi per condividere le nostre best practice“.

Hélène Chartier, Direttrice Pianificazione e Progettazione Urbana di C40 Cities dichiara: «In un mondo dove il cambiamento climatico si fa ogni giorno più urgente, le città si trovano a un bivio. Come agire con coraggio per reinventare il nostro modello di urbanizzazione? Il C40 e il Pavillon de l’Arsenal lanciano una serie di conversazioni tra le città di tutto il mondo per cercare di rispondere. Per aprire questa serie, le città di Parigi e Milano si confrontano sulle loro nuove regole urbanistiche e presentano progetti- faro come la trasformazione di Piazzale Loreto.»

«Una grande scommessa di trasformazione urbana – commenta l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi – un progetto che risponde ai principi di Reinventing cities e di C40, un modello di collaborazione pubblico-privato che ha l’obiettivo di reinterpretare i luoghi della città in chiave contemporanea. Per il Comune di Milano rappresenta una sfida che nei prossimi anni trasformerà un caotico snodo viario in una piazza verde, con percorsi pedonali e ciclopedonali, servizi e spazi pubblici».

Michele Montevecchi, Development Manager Nhood e Project Manager del progetto di trasformazione di Piazzale Loreto: «Attraverso questo progetto siamo orgogliosi testimoni dell’efficacia di uno strumento, il bando C40 Reinventing Cities, che promuove i processi di rigenerazione urbana secondo un processo virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato e nel rispetto dei più ambiziosi obiettivi di sostenibilità.»

Federico Parolotto, CEO MIC-HUB, Progettazione Mobilità e Flussi della nuova Piazza Loreto: «Piazzale Loreto è l’emblema delle rigenerazioni urbane del futuro, il grande snodo di traffico si trasforma in una piazza per le persone, che favorisce la mobilità attiva e sostenibile. Anche le parti di città più dominate dall’automobile possono essere radicalmente trasformate! Una città migliore è possibile!”.

