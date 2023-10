In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con Formula 1, Porsche Carrera Cup Italia e CIV.

Si parte con il Gran Premio del Qatar di Formula 1, quarto weekend della stagione con il format della Gara Sprint, da giovedì 5 a domenica 8 ottobre su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì si entra subito nel vivo con la conferenza stampa dei piloti, alle 16.30.

Nello stesso weekend torna la Porsche Carrera Cup Italia, con il nono e il decimo round della stagione in diretta da Misano. In pista anche le due ruote con il CIV che sbarca a Imola per l’ultimo appuntamento della stagione.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Motori su Dietro la Notizia