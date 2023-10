Ron: riceve il premio Tenco alla carriera 2023 a Sanremo

Ron riceverà il Premio Tenco 2023 alla Carriera nel corso della prossima edizione, dal 19 al 21 ottobre, al Teatro Ariston di Sanremo. L’annuncio è stato dato oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione della 46esima Rassegna della Canzone d’Autore.

Rosalino Cellamare, in arte Ron (Dorno, 13 agosto 1953), è uno dei più importanti e amati cantautori italiani, protagonista indiscusso della musica d’autore.

Una carriera tra le più prestigiose della scena musicale italiana, un repertorio ricchissimo e tra i più belli del panorama d’autore, ha partecipato a Sanremo e al Festivalbar varie volte.

Artista raffinato e sensibile, con il suo talento ed intuizioni compositive ha firmato moltissimi successi, anche per grandi artisti.

Ron è uno dei principali protagonisti dei più grandi eventi della musica in Italia (solo per citarne due, il tour di “Banana Republic” con Dalla e De Gregori nel 1979, e il “Fab Four Tour” con Pino Daniele, Francesco De Gregori e Fiorella Mannoia, nel 2002).

La carriera di Ron inizia nel 1970 quando, non ancora diciassettenne, sale sul palco del Festival di Sanremo con “Pa’ diglielo a Ma’“, conquistando da subito notorietà e favore del pubblico. La sua carriera diventa un crescendo e inizia ad accumulare brani e successi, collaborazioni e soddisfazioni.

Tra il 1990 e il 1996 nascono alcune sue canzoni entrate di diritto nella storia della musica italiana, come “Attenti al lupo”, “Non abbiam bisogno di parole”, “Le ragazze”, “Le foglie e il vento” e “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, con

la quale vince, sul palco con Tosca, il 46° Festival di Sanremo.

A dieci anni da quel primo album di duetti e d’impegno contro la SLA, nel 2016 Ron esce con “La forza di dire sì“. Per i 50 anni di attività artistica, viene pubblicata nel 2022 “Non abbiam bisogno di parole”, una doppia raccolta con i suoi più grandi successi.

Si tratta di un premio acclamato e ambito dagli artisti italiani, che si mettono in gioco ogni anno con le proprie produzioni e le proprie canzoni. Ron quest’anno riceve il premio, insieme a molti altri artisti, alzando ancor di più il suo prestigio.

