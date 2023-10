Per il mese di ottobre CityLife Shopping District si tinge di rosa per sostenere Fondazione AIRC: uniti per la ricerca attraverso la campagna Nastro Rosa AIRC.

CityLife Shopping District in rosa per sostenere AIRC

Nel mese di ottobre tutto il mondo si mobilita contro il cancro al seno, indossando il NASTRO ROSA, diventato negli anni il simbolo della prevenzione e della ricerca sul tumore più diffuso tra le donne.

In questa occasione, CityLife Shopping District contribuisce alla distribuzione della spilletta con il nastro rosa di AIRC raccogliendo donazioni dai clienti a favore della ricerca. Quello di AIRC è un nastro diverso dagli altri perché è incompleto, per ricordare che siamo sempre più vicini all’obiettivo più grande: trovare cure sicure ed efficaci per le donne colpite dalle forme più aggressive.

CityLife Shopping District partecipa per la prima volta attivamente alla campagna Nastro Rosa di Fondazione AIRC a sostegno della ricerca, confermando ancora una volta il suo impegno in manifestazioni ed eventi di forte impatto sociale.

“Sempre più vicine, sempre bellissime”

Fondazione AIRC e CityLife Shopping District celebrano le donne anche con l’iniziativa “SEMPRE PIÙ VICINE, SEMPRE BELLISSIME!” dedicata alla consapevolezza di sé e alle connessioni interpersonali. Queste sono due risorse importanti in cui ogni donna può trovare un supporto anche nei momenti più difficili, come una diagnosi di cancro. Un’occasione per AIRC per dimostrare vicinanza alle pazienti e a chi le accompagna e le sostiene: caregiver, familiari, amiche, colleghe.

Collaborazioni

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con #BWSTW – Beauty Will Save The World (di cui Valentina Coccia è la fondatrice), che dal 2014 si dedica alla promozione della bellezza come vettore di empowerment individuale e che già in passato ha rivolto attività alle pazienti oncologiche.

A partire dal mese di settembre saranno svolte attività teaser per promuovere la campagna di sensibilizzazione, sia on site che sui social, veicolate tramite il messaggio di #BWSTW – Beauty Will Save The World.

Un’opportunità di condivisione

A ottobre tutti i CityLifers potranno prendere parte all’iniziativa e condividere pensieri e testimonianze sull’importanza di riconoscersi belle e fare rete fra donne nei momenti difficili. Come? Lasciando i propri messaggi su un Pink Wall illuminato di rosa che sarà presente per tutto il mese in zona Food Hall, Piano 1 al Nastro Rosa, il cui ricavato andrà devoluto interamente a sostegno.

Testimonianze e riflessioni su questi temi saranno al cento del talk “A che serve la Bellezza?”, un dibattito sull’essenza stessa della bellezza come forza generatrice di vitalità in programma l’11 ottobre alle ore 17.30 presso il palco presente al Piano 1-Food Hall.

