Il Comune di Bollate si è aggiudicato per la seconda volta il premio “ELoGE Marchio Europeo di Eccellenza della Governance del Consiglio d’Europa”.

A ritirarlo a Milano, lo scorso sabato 30 settembre nella sede del Consiglio regionale della Lombardia, il Vice Sindaco Alberto Grassi che ha anche portato i saluti del Sindaco di Bollate Francesco Vassallo.

“Un premio che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione – ha detto Grassi. Mi piace, però, sottolineare che questo premio non è solo un risultato importante per la nostra Amministrazione ma è anche e soprattutto uno strumento di autovalutazione nelle nostre mani. Uno strumento che ci ha messo davanti alla realtà di come abbiamo amministrato, diventando un termometro importante anche di riflessione, per migliorare con sempre maggior professionalità e attenzione, in nome del bene comune”.

“Questa certificazione – conclude il Vice Sindaco – non è un punto d’arrivo ma di partenza, che ci responsabilizzerà per proseguire ad operare in maniera vigile e con apertura alla partecipazione a tavoli di lavoro organizzati dall’Europa, dove per altro è stato riconosciuto un ruolo molto attivo dell’Italia in ambito partecipativo, soprattutto a livello locale”.

