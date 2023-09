Se io avessi un mondo come piace a me, là tutto sarebbe assurdo: niente sarebbe com’è, perché tutto sarebbe come non è, e viceversa! Ciò che è, non sarebbe e ciò che non è, sarebbe…

(Alice in Wonderland)

Ed ecco che al via del GP di Singapore ci ritroviamo nel Paese delle Meraviglie… con uno spettacolare Sainz in pole position ed il campione del mondo Verstappen, undicesimo, escluso ieri dal Q3 e costretto oggi alla rimonta.

Strepitosa partenza di Leclerc, che con gomma rossa scavalca Russell e si mette alle spalle del compagno di squadra.

Il Monegasco viene però penalizzato dal traffico durante il pit stop, scivola in sesta posizione e deve ricostruire la sua gara.

L’alieno Verstappen per la prima volta scende sulla terra e si trova a gareggiare al livello degli esseri umani.

La Mercedes prova a sorprendere la Ferrari effettuando una seconda sosta, ma Sainz conferma il suo meraviglioso weekend e taglia per primo il traguardo.

Lo spagnolo ha costruito una vittoria mostruosa, lottando con intelligenza e con il cuore.

