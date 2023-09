Rho:fontana di piazza Visconti si colora di verde per la SLA

In occasione della XVI Giornata Nazionale sulla SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica , il Comune di Rho, in piena sintonia con Anci – Associazione nazionale Comuni italiani – accoglie l’appello della presidente nazionale AISLA che invita i Comuni a illuminare di verde un monumento significativo per richiamare l’attenzione della cittadinanza.

La XVI Giornata Nazionale commemora il primo sit-in dei malati SLA a Roma nel 2006 e celebra il 40° anniversario dell’associazione. Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata Nazionale SLA unisce il Paese promuovendo i diritti delle persone SLA, la ricerca scientifica e l’assistenza. Nella notte della vigilia, con l’iniziativa “Coloriamo l’Italia di Verde” patrocinata dall’ANCI, centinaia di monumenti saranno illuminati di verde per simboleggiare la speranza di sconfiggere la malattia.

“Negli ultimi quarant’anni, abbiamo costruito una comunità straordinaria che non solo combatte contro la Sla, ma mette al servizio il proprio tempo, risorse, competenze ed energie – commenta Fulvia Massimelli, presidente nazionale AISLA lanciando l’iniziativa sul sito della associazione – Oltre alla battaglia per sconfiggere la malattia, ci siamo concentrati sui temi dell’inclusione, del diritto di cura, dell’assistenza. Le sfide rimangono le stesse, ma è la logica che sta finalmente cambiando. Fino a qualche anno fa, le famiglie si chiudevano nell’isolamento, affrontando da sole la malattia. Intercettare un bisogno significa anche ascoltarlo, ed è per questo che la nostra Giornata Nazionale non poteva che essere dedicata alle famiglie e per le famiglie. Affinché nessuno si senta più solo. Nessuno escluso”

