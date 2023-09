Realize Networks festeggia i suoi 15 anni

Realize Networks, la Talent Media Company operante nel settore del food, wellness e lifestyle fondata nel 2008

da Pasquale Arria, ha festeggiato lo scorso martedì 12 settembre il suo 15° anniversario nella splendida cornice di Villa Clerici a Milano.

Tra gli ospiti tutti i Talent dell’agenzia tra i quali Bruno Barbieri, chef pluristellato e giudice di Masterchef, Benedetta Parodi, precorritrice del food in tv e padrona di casa di Bake Off Italia, Fabio Caressa, giornalista e telecronista sportivo, Francesco Panella, volto televisivo e imprenditore, Damiano Carrara, pastry chef e giudice di Bake Off Italia.

Tra gli altri anche: Federico Basso, Lorenzo Biagiarelli, Matilde Caressa, Eleonora Caressa, Michela Coppa, Mapi Danna, Lorenzo De Guio, Ginevra Del Lago, Tommaso Foglia, Simona Galimberti (le torte di Simona), Giacomo Galliani, Shaila Gatta, Alida Gotta, Vittorio Gucci, Salvatore Izzo, Valentina Leporati, Erica Liverani, Paola Macchieraldo (Lapaolaquelladelletorte), Chiara Maggenti, Davide Merigo, Davide Nanni, Massimo Novati (Mocho), Davide Paniate, Luca Pappagallo, Cristina Parodi, Andrea Pinna, Fede Perlam, Peperita, Mirko Ronzoni, Maurizio Rosazza Prin, Arianna Talamona, Elena Tarantola (Elena Tee), Elisa Venturi (Elisa.cuorecucinaechiacchiere), Giuliano Ubezio.

Presenti al party anche giornalisti, brand, case editrici e management televisivi. Nel corso della serata non sono mancati momenti di spettacolo e intrattenimento. In chiusura la scenografica torta di 12 piani realizzata appositamente per l’occasione dall’Atelier Damiano Carrara.