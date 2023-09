Il Teatro Arcimboldi presenta il progetto intitolato “Un Bagno di Folla”

TAM Teatro Arcimboldi inaugura i nuovi bagni del foyer.

Un importante passo verso un’esperienza teatrale ancora più confortevole e spettacolare per il pubblico.

Il legame tra teatro e design si rinnova anche in questa stagione con il progetto intitolato Un Bagno di Folla, ideato da Giulia Pellegrino e da COLLETTIVO INVƎRSO.

Il rivoluzionario concept proposto si focalizza sulle eccentriche scelte cromatiche che diventano la caratteristica primaria e peculiare della progettazione.

Un Bagno di Folla è un caleidoscopio di colori così come Il teatro è un ventaglio di emozioni inesauribili per il pubblico che vive quotidianamente l’energia e le suggestive atmosfere delle esibizioni sul palco.

Il progetto differenzia i bagni del teatro a seconda dei piani: colorato per il foyer e bianco e nero per l’interrato.

Per migliorare costantemente l’esperienza a teatro di tutti i suoi spettatori il teatro ha così aumentato il numero di servizi a disposizione, portandolo a ben 47 unità.

Per venire incontro alle esigenze di tutti i visitatori degli Arcimboldi è stata adottata una soluzione all’avanguardia che fa tesoro del concetto di modulabilità degli spazi: i nuovi bagni sono stati progettati per adattarsi alla percentuale di uomini e donne presenti in sala, offrendo a tutti un’esperienza più confortevole e veloce.

Inoltre, In linea con la sua missione di creare un ambiente accogliente e accessibile a tutti gli spettatori, TAM inaugura, per la prima volta in ambito teatrale, un nuovo bagno “genderless” con il progetto di accogliere e rispettare tutte le persone, indipendentemente dall’identità di genere.

Un’importante iniziativa che vuole rappresentare un passo significativo verso l’inclusività e la diversità.

WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT

Altri articoli di Curiosità su Dietro La Notizia