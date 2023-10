Scassinano e rubano valigie da un’auto parcheggiata

Gli agenti del Nucleo reati predatori hanno arrestato una coppia, un uomo e una donna, che avevano scassinato un’auto per rubare quanto vi era all’interno.

Gli agenti si erano insospettiti fin dall’ingresso nel parcheggio sotterraneo di piazza 25 Aprile di un’automobile con quattro persone a bordo. Il veicolo, infatti, nonostante ci fossero numerosi posti liberi già ai piani superiori, continuava a scendere con particolare lentezza come se a bordo fossero alla ricerca di qualcosa o qualcuno.

Gli agenti hanno quindi visto l’auto accostare accanto a un altro veicolo di grande valore. Subito dopo, due dei quattro occupanti sono scesi dal mezzo e si sono appostati in modo da controllare l’area, con gli agenti che seguivano le loro mosse. Proprio in quel frangente l’allarme dell’auto parcheggiata ha risuonato, gli agenti hanno immediatamente constatato che il vetro di un finestrino era stato rotto e le due persone pedinate sono risalite a bordo della loro auto per partire a grande velocità senza neppure fermarsi all’alt intimato dalla Polizia locale.

Nel frattempo era stata chiamata una pattuglia che si era posizionata all’ingresso del silos e dopo un breve inseguimento è riuscita a fermare due dei quattro componenti. Sull’auto dei malviventi sono state ritrovate due valigie, compendio di furto del veicolo scassinato e un’altra borsa, derivante da un colpo precedente. Entrambe le vittime sono state contattate e gli oggetti personali sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

L’uomo e la donna sono stati arrestati in flagranza di reato per furto in concorso aggravato

