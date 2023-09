Esce oggi il trailer di “WHO TO LOVE” di Dave Steward

Esce oggi il trailer ufficiale di “WHO TO LOVE”, il nuovo progetto di Dave Stewartcon Mokadelic e Greta Scarano.

Il progetto, un album e un video di lunga durata, sarà presentato in anteprima il prossimo 19 ottobre alla Festa Del Cinema di Roma. “WHO TO LOVE” è il titolo del nuovo progetto discografico e cinematografico con cui Dave Stewart scrive una nuova pagina della sua incredibile carriera. L’artista e produttore, plurivincitore di Grammy Awards e Golden Globe, co-fondatore degli Eurythmics, ha chiamato al suo fianco in questa che è a tutti gli effetti una moderna opera rock l’attrice Greta Scarano e la band dei Mokadelic.

L’album uscirà su tutte le piattaforme streaming il prossimo 20 ottobre come THE TIME EXPERIENCE PROJECT-WHO TO LOVE, mentre il film “WHO TO LOVE” avrà la sua anteprima cinematografica il prossimo 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma.

La produzione

“WHO TO LOVE” è scritto e interpretato da Dave Stewart, Greta Scarano e Mokadelic, diretto da Giorgio Testi e prodotto da Dave Stewart Entertainment e Grøenlandia. È un lavoro artistico dal forte impatto emotivo che indaga nelle pieghe più profonde dell’animo umano attraverso una narrazione fatta di musica, ricordi e incubi che si intrecciano in un viaggio alienante.

Il regista Giorgio Testi afferma: “Il progetto “WHO TO LOVE” è stato pensato come una moderna opera rock a tutti gli effetti, dove la narrazione, un viaggio nella psiche della protagonista, si dipana attraverso la continua evoluzione emotiva e musicale. La musica vive sia di una sua identità separata da quella del film come commento musicale, sia come sua parte integrante di colonna sonora diegetica. Così i due piani si intersecano e si completano in un loop onirico. Lavorare con Dave è stata e continua ad essere un’esperienza unica (…) insieme a lui, Greta Scarano e i Mokadelic, quella di Who to Love è stata un’esperienza collettiva bellissima dove ognuno ha portato contributi e consigli agli altri. Il risultato lo vedrà il pubblico il prossimo 19 ottobre al Palladium all’anteprima alla Festa Del Cinema di Roma.“

Il trailer

Il trailer ufficiale è disponibile su YouTube su https://www.youtube.com/watch?v=bUfPwqK_ELk.

