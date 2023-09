Cosa fare se la caldaia va in blocco: le soluzioni per prepararsi all’inverno

L’autunno è già qui e l’inverno è alle porte: come fare per prepararsi alle temperature più fredde? Sicuramente già ti immagini rientrare da lavoro, farti una bella doccia calda e poi rilassarti sul divano vedendo un film, con una copertina sulle gambe e una bella tazza di te caldo tra le mani… ma se i tuoi piani venissero interrotti? Lo scorso anno, le chiamate di emergenza per blocchi delle caldaie sono aumentati: il motivo? Una scorretta manutenzione, la poca cura dell’impianto ma anche gli sbalzi di temperatura che hanno portato a blocchi e malfunzionamenti. Come fare? Abbiamo chiesto agli esperti di assistenza caldaia a Milano qualche consiglio su come agire in caso la caldaia vada in blocco.

SOS caldaia in blocco: ecco cosa fare

Può capitare a tutti: all’improvviso ci si trova a fronteggiare una caldaia che non vuole saperne di partire; il blocco della caldaia è più comune di quanto credi ma prima di farti prendere dal panico e iniziare a tentare riparazioni fai da te ti consigliamo di prendere un bel respiro e seguire i nostri consigli.

Le caldaie più moderne hanno un display digitale: solitamente in caso di malfunzionamento o blocco viene proiettato un codice errore; prova a digitarlo su Google o se lo hai ancora a portata di mano dai un’occhiata al libretto di istruzioni. Tra le pagine potresti trovare un procedimento per far riavviare il dispositivo.

Qualora non lo trovassi o non funzionasse, allora è il caso di contattare esperti di assistenza caldaie. Come ci svelano i professionisti specializzati in assistenza caldaia a Milano, gli interventi fai da te possono causare un danno oneroso: non sapendo dove mettere le mani si può rischiare di creare un guasto ancora più profondo, tanto da dover sostituire l’intero impianto. Al contrario, contattando dei professionisti, potresti avere un ripristino rapido e non eccessivamente oneroso. In più, la maggior parte dei servizi va incontro ai consumatori, offrendo in caso di conti importanti il pagamento dilazionato.

Quali sono le possibili cause

Pressione bassa o alta : se la pressione dell’acqua nella caldaia è troppo bassa, potrebbe non essere in grado di riscaldare l’acqua in modo efficace; in caso fosse eccessivamente alta può portare alla chiusura di sicurezza per evitare danni o esplosioni.

: se la pressione dell’acqua nella caldaia è troppo bassa, potrebbe non essere in grado di riscaldare l’acqua in modo efficace; in caso fosse eccessivamente alta può portare alla chiusura di sicurezza per evitare danni o esplosioni. Guasti ai componenti : componenti chiave come la pompa, la valvola di sicurezza, il termostato o il pressostato possono guastarsi o deteriorarsi nel tempo, causando blocchi o malfunzionamenti.

: componenti chiave come la pompa, la valvola di sicurezza, il termostato o il pressostato possono guastarsi o deteriorarsi nel tempo, causando blocchi o malfunzionamenti. Scarso isolamento : le tubazioni o le connessioni che trasportano l’acqua calda possono essere scarsamente isolate termicamente, causando congelamento in inverno e blocchi.

: le tubazioni o le connessioni che trasportano l’acqua calda possono essere scarsamente isolate termicamente, causando congelamento in inverno e blocchi. Termostato guasto: problemi con il termostato possono impedire alla caldaia di ricevere il segnale corretto per accendersi o spegnersi.

Per affrontare un blocco della caldaia, è fondamentale determinare la causa specifica del problema; il più delle volte, è necessario chiamare un tecnico specializzato per diagnosticare e risolvere il guasto in modo sicuro ed efficiente. Qualora la tua caldaia entrasse in blocco, dopo aver controllato il codice d’errore sul pannello, ti consigliamo di contattare esperti in manutenzione per ottenere una risoluzione rapida e riportare in funzione l’impianto in poco tempo.

Altri articoli di curiosità su Dietro la Notizia