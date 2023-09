Laura Pausini: il nuovo album Anime Parallele

Svelato il titolo del nuovo attesissimo disco di inediti di Laura Pausini.

Si intitola Anime Parallele (Almas Paralelas nella versione spagnola) e sarà disponibile in tutto il mondo sulle piattaforme digitali, in formato CD e vinile, a partire da venerdì 27 ottobre e in pre-order (https://laurapausini.lnk.to/animeparallele) da oggi, lunedì 11 settembre, anche in una speciale edizione deluxe.

A 5 anni di distanza dall’ultimo disco in studio “FATTI SENTIRE”, che aveva visto la luce nel Marzo del 2018, l’artista italiana più premiata del mondo è pronta a presentare al pubblico il suo nuovo progetto discografico internazionale, firmato Atlantic Warner.

5 anni di attesa che l’hanno vista protagonista di un tour mondiale, un biopic, un Golden Globe e una nomination agli Oscar, oltre a numerosi premi, arrivando al 2023 che rappresenta per lei l’anno del ritorno, dei 30 anni di un’incredibile carriera, festeggiata con una maratona live di 24 ore da record, con tre speciali performance a New York, Madrid e Milano e con la recente nomina di LATIN RECORDING ACADEMY PERSON OF THE YEAR™ per l’anno 2023.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia