E’ stato pubblicato oggi 19 settembre 2023 il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per meriti scolastici che tengono in considerazione l’anno scolastico 2021/2022. Concorso per borse di studio per gli studenti di Rho: requisiti I ragazzi che intendono partecipare devono essere residenti a Rho, devono avere frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 la classe terza della scuola secondaria di primo grado oppure una classe della scuola secondaria di 2° grado; devono aver avuto nell’anno scolastico 2021/2022 un profitto scolastico medio non inferiore a 8. A proposito, l’assessore della scuola Paolo Bianchi riferisce: “Il Piano di diritto allo studio approvato lo scorso anno dal consiglio comunale ha mantenuto le risorse destinate alle borse di studio da assegnare ai ragazzi che si distinguono nell’impegno scolastico. Questi aiuti rappresentano il giusto premio per i giovani studenti e un concreto supporto alle famiglie che devono sostenere costi importanti per il cammino formativo dei figli. Anche quest’anno insieme con il Sindaco Andrea Orlandi troveremo la giusta occasione per premiare i ragazzi: la consegna delle borse di studio sarà un momento importante del loro percorso di cittadinanza”. Come e quando presentare la richiesta Una volta verificati i requisiti, le domande possono essere presentate dal 20 settembre 2023 al 20 ottobre 2023. Occorre accedere esclusivamente on-line al link https://bit.ly/borse_studio_ rho oppure inquadrare il QR code con il telefono, attraverso una delle seguenti modalità:

– CRS/CNS con PIN.

– CIE con PIN.

– SPID con livello di sicurezza 2. Ulteriori informazioni Il Bando integrale e il link per la compilazione della domanda sono disponibili sul sito www.comune.rho.mi.it Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 02 93332.253 (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00), oppure inviare una mail all’indirizzo pubblica.istruzione@comune. rho.mi.it o consultare il sito Internet www.comune.rho.mi.it. Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia.