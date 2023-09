Coma _Cose: live al Carroponte, venerdì 15 settembre 2023

“L’addio” all’estate dei Coma_Cose sarà un’imperdibile data del lungo tour “UN MERAVIGLIOSO MODO DI INCONTRARSI”

Appuntamento al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), venerdì 15 settembre. Info: https://comacose.it/tour/

Il concerto sarà un’occasione unica, una festa insieme al pubblico in un luogo speciale per i Coma_Cose che qui suoneranno per la prima volta davanti ai fan – in piedi – dopo il live nel 2021. Nella loro Milano i Coma_Cose arrivano carichi di energia per una data evento destinata a diventare uno dei loro live più emozionanti di sempre.

Sarà uno show pensato per l’occasione, con i migliori brani del duo: dalle canzoni già culto di “Inverno Ticinese” fino ai brani sanremesi “Fiamme Negli Occhi” (Doppio Disco di Platino) e “L’Addio” (Disco di Platino), attraversando gli album “Un Meraviglioso Modo di Salvarsi” (2022), “Nostralgia” (2021) e “Hype Aura” (2019), e non mancherà il nuovo singolo “Agosto Morsica”, uscito il 5 maggio.

UN MERAVIGLIOSO MODO DI INCONTRARSI, prodotto da Palace Agenzia in collaborazione con BPM Concerti, è partito in primavera dai principali club italiani (con due date estere a Londra e Parigi), tutti sold out, per poi proseguire con una trascinante sessione estiva nei maggiori festival italiani.

Ora si torna a Milano, dopo il doppio Sold Out del Fabrique ad aprile.

Il Summer Tour proseguirà poi fino a ottobre, e si chiuderà con due date straordinarie negli Stati Uniti a Miami e Los Angeles

Prossime tappe

15 settembre SESTO SAN GIOVANNI (MI) Carroponte

22 settembre SAN VITO LO CAPO (TP) CousCous Fest

14 ottobre MIAMI (USA) Miami Beach Bandshell

17 ottobre LOS ANGELES (USA) Whisky a Go Go

INFO https://www.comacose.it/tour

