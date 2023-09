Autismo, posata la prima pietra di Casa Eden a Vaprio D’Adda

Il nuovo centro per l’autismo che sarà realizzato al posto dello storico cineteatro Eden a Vaprio d’Adda (Mi).

Posata la prima pietra di ‘Casa Eden’

All’evento istituzionale, insieme all’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia Elena Lucchini, anche un testimonial d’eccezione: Ivan Ramiro Cordoba, ex-calciatore dell’Inter.

Presenti anche: Luigi Fumagalli, sindaco di Vaprio, Emilio Rota, presidente Anffas Lombardia e don Marco Bove, Vicario Episcopale Diocesi di Milano.

Hanno inoltre partecipato Franco Baroncini e Vittorio Caglio, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione BFZ, realtà ideatrice e fondatrice di Casa Eden.

La persona al centro

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore Lucchini – è da sempre impegnata nella promozione di politiche di welfare che mettano al centro della società civile la persona, con le sue competenze e potenzialità, affinché partecipi attivamente e responsabilmente alla realizzazione del proprio progetto di vita all’interno del contesto sociale in cui sceglie di vivere”.

Promuovere il benessere

“La programmazione regionale – ha sottolineato l’esponente della Giunta – prevede lo sviluppo di progetti volti alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con spettro autistico in un contesto sempre più ampio di inclusione sociale”.

Alleanza fra le istituzioni

Le norme da sole non bastano, per questo, ha concluso Lucchini – “crediamo nella quotidiana alleanza tra istituzioni, Terzo Settore e famiglie. Per questo sosteniamo progetti integrati e innovativi come quello testimoniato dalla posa della prima pietra di Casa Eden, un Centro per l’autismo che contribuirà a costruire insieme una Lombardia sempre più inclusiva”

Altri articoli di disabilità su Dietro la Notizia