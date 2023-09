Olidata attiva processi di recruiting interni: al via 30 nuove assunzioni per posizioni in ambito Big Data e Intelligenza Artificiale, in linea con il piano di crescita della società

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Andrea Peruzy e dell’Amministratore Delegato Cristiano Rufini, ha preso atto delle attività in continuo sviluppo valutando positivamente l’operato e in considerazione degli impegni commerciali assunti, ha deciso di aprire una campagna di recruiting volta alla ricerca di nr. 30 nuove risorse che si uniranno al Gruppo in ruoli chiave all’interno delle aree che si occupano di Big Data e Intelligenza Artificiale, settori cruciali per la digitalizzazione del Paese su cui Olidata sta investendo per affermarsi come uno dei player di riferimento a livello nazionale.

