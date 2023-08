Imagine Dragons, stasera al Gala Night al Cala di Volpe

Imagine Dragons stasera al Cala di Volpe

L’Hotel Cala di Volpe festeggia i 60 anni con un’edizione speciale del Gala Night che andrà in scena sabato 12 agosto, dalle 20,30, durante il quale suoneranno anche gli Imagine Dragons, che si esibiranno per la prima volta in Sardegna in un unico concerto esclusivo.

Un evento mozzafiato diretto da Filmmaster, società specializzata in creazione e produzione di eventi, che ha gestito anche le cerimonie olimpiche di Torino 2006 e quella di Rio De Janeiro 2016.

Franco Mulas, Franco Mulas, Area manager Costa Smeralda & General Manager Hotel Cala di Volpe: “Sono passati 60 anni da quando il Cala di Volpe ha aperto per la prima volta le sue porte al pubblico, oggi è pronto a tornare al centro della scena internazionale del glamour e del lifestyle e stupire con effetti speciali.

Dopo anni di assenza a causa del fattore Covid, il 2023 segna il ritorno dei grandi eventi dal vivo e il Cala di Volpe è pronto a festeggiare il suo compleanno con “Something Special”, un evento mozzafiato che trasporterà gli ospiti in un viaggio senza precedenti, in un crescendo di emozioni dal tramonto fino a notte fonda, in uno show a 360 gradi, durante il quale suoneranno anche gli Imagine Dragons.

In linea con il piano di sviluppo di Qatar Investment Authority, questa celebrazione non poteva non coincidere con la completa ristrutturazione dell’albergo.

Oggi siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri ospiti esperienze uniche e di altissima qualità e continuare ad essere scelti anno dopo anno.”

L’evento

Un evento creato da Filmmaster, società specializzata nella creazione e produzione di eventi, show e cerimonie di livello internazionale, con oltre 35 anni di esperienza e sedi operative da Milano a Londra e Dubai. L’agenzia ha vinto sette volte il titolo di Best Event Agency, di cui l’ultima nel 2017, e 110 premi nazionali e internazionali, compresi 2 Emmy Award per le cerimonie delle Olimpiadi invernali di Torino 2006.

Filmmaster ha gestito la produzione, infatti, delle cerimonie olimpiche di Torino 2006 e quella di Rio De Janeiro 2016. Unica società al mondo ad aver organizzato eventi olimpici estivi e invernali. Sempre nell’ambito olimpico, Filmmaster ha firmato il Flag Handover di Salt Lake City 2002 e Londra 2012 e il Concept delle Cerimonie Paralimpiche di Sochi 2014. Ha poi prodotto le cerimonie di Expo Milano 2015 e le cerimonie per le finali della Champions League (2015/2017) e le cerimonie dei Campionati Europei di Calcio 2012 e 2016.

Un evento straordinario che combinerà la sontuosa cena di gala firmata dall’executive chef dell’area Costa Smeralda, Maurizio Locatelli e dall’Executive Chef dell’Hotel Cala di Volpe, Michele Bacciu, ad allestimenti, performance artistiche, effetti speciali e ad un concerto esclusivo: guadagnandosi così il titolo di evento icona in Costa Smeralda e nel mondo che, anno dopo anno, rafforza il suo fascino e la sua identità.

Dopo il successo di “Something Blue” nel 2019, il 2023 promette di raggiungere nuove vette, quelle del “Something Special”, per celebrare l’anniversario dei 60 anni dell’Hotel Cala di Volpe.

Le performance

Quest’anno “Something Special” inizierà al calar della sera con l’aperitivo e continuerà fino a notte fonda in uno show a 360 gradi.

Punto focale della serata sarà l’esibizione degli Imagine Dragons, per un concerto indimenticabile che farà vibrare l’intera baia.

L’apertura musicale dell’evento sarà affidata al dj set della talentuosissima Stefania Piangatelli, in arte Oyadi, dj e produttrice house ed electro house proveniente da Milano, influenzata dalle sue radici africane e dalla musica europea.

Tra le esibizioni artistiche più attese anche quella di Miza Mayi, cantante e performer del panorama teatrale e televisivo italiano, nata a Kinshasa da padre italiano e madre congolese, voce e fascino che si uniscono nell’elettro-pop, jazz elettronico, lounge e funky.

Protagonista del grande evento anche Jessica Cochis, sassofonista conosciuta a livello internazionale, che ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e ha suonato più̀ volte a Montecarlo per il principe Alberto di Monaco, oltre che per eventi come il Gran Prix di Montecarlo, la Uefa Champions League e il Festival del cinema di Cannes. Una grande interprete e rappresentante dell’eleganza musicale italiana presso il consolato di Miami.

Il gran finale della serata sarà rappresentato da uno spettacolare “After party”, con elementi di spettacolo diffusi, coreografie, live music e performing art. Il rituale estivo simbolo del lifestyle compie così un altro passo verso il futuro, scrivendo il nuovo capitolo di una lunga storia da vivere.

Codice visivo

Il codice visivo sarà la rifrangenza tipica del diamante: che vive di luce propria e riflette, moltiplicando ciò che gli sta intorno. Un codice di colore che prende ispirazione dalle sfumature della baia del Cala di Volpe: i colori dell’acqua della Costa Smeralda che si fondono tra loro e brillano colpiti dalla luce estiva. Un trattamento estetico che trasformerà il luogo, contaminando il palinsesto dell’intrattenimento fino all’ultimo dettaglio. Il giardino che abbraccia la piscina si trasformerà in un grande set con ambientazioni diffuse, disegnate per trasportare gli ospiti nel mondo “Something Special” per una notte, unica tra tutte le altre.

Emblema della serata sarà la volpe. Ispirata al logo storico dell’Hotel Cala di Volpe, il simbolo della serata è un’icona che rappresenta l’essenza di questo evento straordinario, unendo eleganza, fascino e un’esperienza unica e distintiva anno dopo anno.

