Festival della Comunicazione: tutto esaurito

Agli appuntamenti più attesi prenotazioni al completo in tempo record: i primi incontri sono andati sold out in una manciata di secondi, in meno di un’ora i posti sono terminati per tutti i grandi eventi.

La decima edizione del Festival della Comunicazione, in programma a Camogli da giovedì 7 a domenica 10 settembre, ha già fatto segnare il tutto esaurito per gli eventi più attesi. Un successo eccezionale, che conferma quello delle scorse edizioni, con migliaia di persone che si sono collegate puntualissime a mezzogiorno di lunedì 28 agosto per garantirsi un posto in platea, facendo esaurire i biglietti già dopo pochissimi minuti dall’apertura delle prenotazioni.

