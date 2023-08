EDIZIONI CURCI conferma ancora una volta il proprio impegno nel sostenere e valorizzare i compositori e le loro colonne sonore,

producendo e promuovendo la musica di prodotti cinematografici e televisivi.

È disponibile in digitale la colonna sonora del nuovo film “GLI ATTASSATI” firmata dal giovane Maestro BRUNO FALANGA. La soundtrack è un mix coinvolgente di ritmi funky, sonorità rock ed elementi elettronici, progettata per sottolineare l’atmosfera divertente, ritmata e avventurosa del lungometraggio.

Il film è prodotto da Lungta Film, Sicilia Social Star e Vision Distribution e disponibile su Prime Video dal 31 agosto.

Il 24 agosto esce in digitale la colonna sonora de “LA BELLA ESTATE”, nuovo film di Laura Luchetti. Le composizioni originali, scritte interamente da FRANCESCO CERASI, sono state registrate insieme all’Orchestra di Roma e si ispira alla tradizione musicale tardo romantica.

Il film è prodotto da Giovanni Pompili e Luca Legnani per Kino Produzioni con Rai Cinema e 9.99 Films in collaborazione con Lucky Red, True Colours, Tapelessfilm. In sala dal 24 agosto (distribuito da Lucky Red).

Prossimamente sarà disponibile in digitale anche la colonna sonora del film alla regia di Claudio Bisio “L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI”, composta daPIVIO & ALDO DE SCALZI.

Edite da Edizioni Curci con Bartlebyfilm srl (coeditori e coproduttori fonografici), le musiche accompagnano la storia di quattro bambini, che, a Roma nell’estate del 1943, giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera.

Il film è una coproduzione italo francese Solea, Bartlebyfilm, Rosebud Entertainment Pictures in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Prime Video, prodotto da Sandra Bonzi, Claudio Bisio, Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone e coprodotto da Angelo Laudisa. Con il contributo selettivo de La Direzione generale Cinema e audiovisivo. Distribuito da Medusa Film, sarà nelle sale italiane dal 12 ottobre.

Edizioni Curci, come mai prima d’ora, riveste un ruolo da protagonista nel campo delle edizioni delle colonne sonore. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una semina costante in termini di qualità e di rapporti, che hanno portato Edizioni Curci a essere un riferimento importante per compositori di colonne sonore, registi e case di produzione.

https://www.edizionicurci.it

