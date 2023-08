Il 24 agosto, presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia), si terrà un altro imperdibile appuntamento del “DIEGO BASSO PLAYS QUEEN”.

Una serata evento in occasione dei sessant’anni in quello che è riconosciuto, grazie al Festival di Sanremo, come il “tempio del pop italiano”.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30 e vedrà la partecipazione speciale del soprano Claudia Sasso.

Il Maestro Diego Basso con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le Voci di Art Voice Academy, porterà in palcoscenico le iconiche musiche dei Queen arrangiate per orchestra ritmico sinfonica.

Biglietti disponibili al seguente link:

https://aristonsanremo.com/biglietteria/?se=3095&sp=183777&sl=5074&fbclid=IwAR0e6k0w99-7HVL6ROQVqFzqsCmD95B-7lbRDGHbBmBqoZCCy9X5s-Fjb9Q

Il Maestro Diego Basso non è nuovo al palcoscenico dell’Ariston. È stato Direttore musicale e direttore d’orchestra per il programma televisivo Sanremo Young, trasmesso in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, in prima serata su Rai 1 nel 2018, 2019 e 2021 e ospite nella serata finale del 70° Festival di Sanremo dove ha diretto il tenore Vittorio Grigolo, nell’aria d’opera “E Lucevan Le Stelle dalla Tosca” di Giacomo Puccini e in un Medley dei Queen.

Tra i brani appositamente scelti per il concerto non mancheranno gli inni rock “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, “Somebody to love”, “These are the day of our lives”, “The Show Must Go On” e “Barcelona”.

Plays Queen è una produzione AVA Sound Live Music.

Questi gli altri appuntamenti del “Diego Basso Plays Queen”:

1° settembre 2023 ore 21.30 – Rotonda di Badoere (TV)

Special guest Stef Burns

https://www.vivaticket.com/it/ticket/diego-basso-plays-queen/206284

https://www.ticketone.it/event/diego-basso-plays-queen-piazza-indipendenza-16996806/

8 settembre 2023 ore 21.30 – Teatro Romano (VR)

Special guest Stef Burns

https://www.boxol.it/boxofficelive/it/event/diego-basso-plays-queen-teatro-romano-di-verona/453595

L’intero incasso sarà devoluto all’associazione Chiave di Solidarietà.

25 novembre 2023 ore 21.00 – CMP ARENA (VI)

Special guest Stef Burns

https://www.ticketone.it/event/diego-basso-plays-queen-palabruel-17446099/

