Trenord: i nuovi treni migliorano performance e confort

«Il servizio ferroviario lombardo sta vivendo una fase di profondo cambiamento: siamo a metà del piano di rinnovo della flotta, il più consistente mai visto, che in soli cinque anni porterà sui binari 222 nuovi treni. Personale, impianti, processi sono impegnati in questa trasformazione, garantendo nel contempo la programmazione ordinaria di 2200 corse nei giorni feriali. Solo nei primi sei mesi del 2023 abbiamo trasportato 93 milioni di passeggeri con 360mila treni effettuati: una produzione che non ha simili in Italia»

Questo il focus dell’intervento dell’Amministratore Delegato di Trenord, Marco Piuri, durante i lavori della Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità” del Consiglio Regionale, che ha proseguito:

«Occorre guardare con realismo alle prospettive del sistema treno in Lombardia: su molte linee oggi si viaggia meglio grazie ai nuovi mezzi, che migliorano puntualità e affidabilità e offrono più confort ai nostri clienti. Nel 2025 una flotta con un’età media di 10 anni ci consentirà di rivoluzionare il servizio su tutti i collegamenti. Ma dovremo fare i conti con cantieri significativi che prenderanno il via in punti cruciali della rete».

L’AD di Trenord ha quindi descritto ai consiglieri regionali lo stato dell’arte del servizio e lo scenario in cui l’azienda ferroviaria lombarda si trova a operare.

Di seguito i punti salienti del suo intervento.