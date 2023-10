Suonare il Cinema, Un omaggio a Ryuichi Sakamoto

Un omaggio a Ryuichi Sakamoto da parte della Slobozhansky Youth Academic Symphony Orchestra di Kharkiv, formata dai giovani musicisti più talentuosi di tutta Ucraina, e di ACMF (Associazione Compositori Musiche per Film).

In occasione della 1a edizione di Spaesaggi Festival. Musiche dell’altro mondo – in programma dal 22 al 30 luglio nei luoghi incantati della provincia bolognese, con la direzione artistica di Claudio Carboni e Carlo Maver – l’Associazione Compositori Musiche per Film presenta il concerto “Suonare il cinema”.

Venerdì 28 luglio, a Riola Ponte (piazza Alvar Aalto , ore 21.00) la Slobozhansky Youth Academic Symphony Orchestra di Kharkiv (Ucraina), diretta da Igor Budinstein, con il pianista Rossano Baldini, eseguirà un omaggio a Ryuichi Sakamoto, con musiche tratte da The last emperor, The sheltering sky, Merry Christmas Mister Lawrence e High Heels.

Seguirà una selezione di composizioni provenienti da premiate colonne sonore scritte per il cinema italiano da esponenti di ACMF, che hanno curato personalmente per l’occasione la relativa orchestrazione di tutta la manifestazione. In rappresentanza dell’associazione saranno presenti i Maestri Pasquale Catalano e Pivio.

