La Fcd Rhodense calcio si rinnova e punta a nuove vittorie

La Fcd Rhodense calcio si rinnova nell’organico e punta alla conquista delle categorie superiori.

Succede tutto nell’anno in cui la società festeggia i suoi 110 anni di storia e di tante vittorie e successi, come i campionati disputati in serie C1 e C2.

Il dirigente sportivo Massimo Pasquetti ha presentato nei giorni scorsi la nuova proprietà, il presidente Antonello Dito e il figlio Armando vicepresidente, imprenditori di Rho con un progetto ambizioso. Una Prima squadra rinnovata, un settore femminile in grande crescita con oltre cento ragazze e , per novità, la prima squadra iscritta al campionato di Promozione.

Il presidente Antonello Dito

«Ho da sempre la passione per il calcio e ho pensato, insieme a mio figlio, di valorizzare lo sport del territorio. Il nostro obiettivo è quello di riportare la società ai vertici calcistici di una volta. La cosa più importante rimane però di favorire lo sviluppo dello sport e abbiamo pensato di introdurre anche delle “borse di sport”, per le famiglie fragili che hanno difficoltà nell’iscrivere i propri figli alla nostra società. E’ importante che la Rhodense continui ad essere un ambiente sano e che venga sempre tenuta in mente la parola rispetto. Tra i giocatori, verso gli spettatori, gli arbitri e gli avversari. I ragazzi e le ragazze devono prima di tutto divertirsi, in un ambiente sano», spiega il neo presidente della Rhodense Antonello Dito.

Anche la dirigenza della società ha espresso parole di entusiasmo e di rinnovamento, con la voglia di credere in nuove sfide. «Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Andrea Orlandi e dell’assessore allo sport Alessandra Borghetti per il sostegno dimostrato. Al rientro delle vacanze ci saranno dei tornei e poi partiranno i campionati. Oggi la Rhodense investe le sue risorse nel gestire e promuovere il settore giovanile, uno dei più numerosi dell’hinterland milanese, fiore all’occhiello della società arancione. Molti dei nostri giovani, infatti, sono approdati in società sportive di serie A, B e C. », concludono dalla società.

Anche nel gruppo femminile ci sarà una prima squadra, iscritta al campionato di promozione della Figc. In questi giorni si stanno inoltre svolgendo dei summer camp di calcio e divertimento per i bambini che giocano o che si sono avvicinati al mondo del pallone. La società ha poi consegnato una targa al presidente uscente, Giuseppe Rischio, tifoso delle Rhodense dalla fine degli anni ’40.

