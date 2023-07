In occasione del 25º anniversario dell’album “Hello Nasty” dei Beastie Boys, esce venerdì 8 settembre 2023,

la ristampa in edizione limitata della rara versione deluxe in 4LP pubblicata in esclusiva per il Record Store Day nel 2009.

Ricercatissima da fan e collezionisti, questa versione su vinile da 180 grammi include i due dischi con le tracce originali, due di contenuti bonus, tra cui remix, versioni live e B-sides (21 tracce in totale) e una patch di stoffa da cucire.

Preordinabile qui: https://shop.universalmusic.it/collections/beastie-boys

Preceduto dal successo mondiale “Intergalactic”, Hello Nasty si è piazzato al primo posto delle classifiche di quasi tutto il mondo alla sua uscita nel luglio 1998, con vendite nella prima settimana di quasi 700.000 copie solo negli Stati Uniti.

Supportato anche dal lancio del “In The Round” tour, Hello Nasty ha prodotto grandi classici dei B Boys come “Body Movin'”, “Three MCs and One DJ”, “Remote Control”, “Super Disco Breakin'” ed altri.

L’album Vince due Grammy, vende circa 7 milioni di copie in tutto il mondo e la band viene premiata con l’MTV Video Award.

