“Freshfest”: musica dal vivo nel cuore di Sesto San Giovanni

Da giovedì 13 luglio la musica live tornerà a movimentare il centro di Sesto San Giovanni,

con quattro serate organizzate dall’agenzia di eventi e promozione musicale Good Guys, i cui artisti saranno ospiti de La Fontana Cocktail Bar, nell’elegante dehor in Largo Lamarmora.

Di seguito il calendario del Fresh Fest:

Giovedì 13 luglio, dalle 20:00, a scaldare l’atmosfera sarà l’intrattenimento musicale di Andrea Iovino, col suo mix travolgente di grandi successi della musica italiana, da cantare assieme al pubblico.

Seguirà uno degli artisti locali più amati, Villa Psicosi, che presenterà i brani hyperpop che lo hanno reso un’icona di Sesto San Giovanni, da “Lo zoo di Sesto” e “Marelli Party Park”, fino alla sua ultima hit: “La Canzone delle Tette”.

La serata proseguirà quindi fino a mezzanotte con il dj set di MØNØ, giovanissimo dj e producer di Nova Milanese, che chiuderà la prima serata del FreshFest.

Venerdì 14 luglio, dalle 18:00 si parte con il dj set del sestese Keziel, accompagnato dal giovane collega Tommy3.

Sarà poi la volta del sound latino di Lit Flow, il più giovane artista della scuderia di Good Guys, che per la prima volta proporrà al pubblico di Sesto San Giovanni il suo più recente singolo “Angelfer”.

A seguire, Gala presenterà interamente il suo ultimo lavoro discografico, “Numeri”, un concept EP pubblicato quest’anno e anticipato dal singolo “dove SEI”, proposto a Sanremo Giovani.

A chiudere la serata sarà Marco Conte, artista dai mille talenti e dall’inesauribile energia che trasmette sul palco ad ogni esibizione.

Giovedì 20 luglio alle 20:00, nel dehor de La Fontana si esibirà in apertura DiMeglio, abile cantautore che si considera “caduto in una pozione pop-punk”, come dimostra nel suo ultimo singolo “Mare Di Me”.

Sarà poi la volta di Irene Mrad, giovane cantautrice italo-libanese, che porterà sul palco brani ispirati all’indie-pop italiano, fortemente centrati sull’emotività e sull’introspezione.

Sarà poi la volta di un altro frizzante set del dj e produttore Gavril, che ci farà ballare fino alla mezzanotte.

Venerdì 21 luglio, il FreshFest si chiuderà con una serata che vedrà protagonisti, dalle 18:00, i Moscova, trio dalla forte impronta indie, che mescola sonorità rock, elettroniche e strumenti degli anni Settanta.

Il cantautore piemontese Andrea Marzolla proporrà invece al pubblico di Sesto San Giovanni brani ispirati al rock/blues angloamericano.

Chiuderà il FreshFest il dj set trance del sestese Sköll, che ha esordito quest’anno come producer con il suo primo EP “At Least Twelve”.

Per l’occasione, La Fontana proporrà al pubblico del festival i suoi prodotti freschi, preparati a mano con amore dallo staff, in ricchi aperitivi e menù a prezzi fissi per chi vorrà cenare accompagnato dalla musica degli artisti selezionati da Good Guys.

GOOD GUYS

info@goodguysproject.it

www.good-guys-project.com/

https://www.instagram.com/goodguys_project/

