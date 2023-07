Festival di Villa Arconati – Suzanne Vega e Too Many Zooz

SUZANNE VEGA

Mercoledì 12 Luglio, ore 21.00

Riconosciuta come una delle principali cantautrici della sua generazione, Suzanne Vega, classe 1959, è emersa come una figura di spicco del revival della musica folk dei primi anni Ottanta quando, accompagnandosi con la chitarra acustica, cantava nei club del Greenwich Village.

Portando l’impronta di un magistrale narratore che “osserva il mondo con un occhio clinicamente poetico” (The New York Times), le canzoni di Vega tendono a concentrarsi sulla vita di città, sulla gente comune e su argomenti del mondo reale. Particolarmente conciso e sobrio, il suo lavoro è immediatamente riconoscibile, assolutamente distinto e riflessivo.

Primo Settore: € 27,00 + prevendita

Secondo settore: € 22,00 + prevendita

TOO MANY ZOOZ

Giovedì 13 Luglio, ore 21.00

Il trio “Brass House”, autodefinitosi Too Many Zooz, crea musica strumentale maniacalmente cinetica combinando jazz d’avanguardia, EDM, punk rock e varie altre tradizioni nel proprio marchio distintivo di musica dance ad alta energia. Una sensazione virale che li accompagna da quando sono emersi per la prima volta come artisti di strada della metropolitana di New York nel 2013; i Too Many Zooz si sono evoluti in un fenomeno riconosciuto a livello globale che gira spesso e produce video di YouTube che hanno raccolto milioni di visualizzazioni.

Posto Unico in piedi: € 18,00 + prevendita

Festival di Villa Arconati

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia