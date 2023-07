Da ieri sabato 1° luglio, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “COSA MI RESTA”,

il nuovo brano del cantautore polistrumentista romano DANIELE NICK. Il singolo sarà in radio dal 7 luglio.

“Cosa mi resta” (https://oprmusic.com/Daniele_Nick_Cosa_mi_resta), brano prodotto da Orange Park Records e distribuito da Believe Distribution, ha tutte le carte in regola per essere definita una ballad Rock.

Daniele unisce batteria, chitarra elettrica e basso, creando una base in grado di rimarcare e far da sfondo ai sentimenti evocati dal testo.

Il brano è un dialogo interiore in cui il cantautore ripercorre la sua carriera musicale, focalizzandosi su tutto ciò a cui ha dovuto rinunciare per inseguire il suo sogno.

In conclusione, Daniele Nick giunge alla ricercata consapevolezza che sono le passioni a dar colore alla vita, permettendogli di staccarsi dalle strazianti abitudini e dall’opprimente quotidianità.

«Cosa mi resta? Mi faccio spesso questa domanda – racconta Daniele Nick – In questo brano cerco di fare il punto della situazione, chiedendomi se sia veramente servito a qualcosa chiudermi in me stesso e mettere da parte alcuni aspetti della socialità. Credo sia fondamentale darsi la possibilità di evadere dalla quotidianità quando diventa opprimente, e la musica mi aiuta a farlo ogni volta che ne sento il bisogno. Con questo singolo spero di riuscire a trasmettere l’importanza che ha prendersi del tempo per noi stessi, cercando di riuscire a fare quello per cui siamo nati»

Stilisticamente legato al rock italiano, Daniele Nick è uno sperimentatore di idee e generi, che inseguendo la sua smodata passione per la musica ha trovato in lei la forza per mostrarsi senza maschere o barriere, ed urlare al mondo il proprio pensiero.

Nei suoi brani il cantautore compie un percorso introspettivo alla ricerca della verità e della giustizia, lasciando trasparire una marcata insofferenza nei confronti della società moderna a cui si sente estraneo.

Daniele parla della sensibilità e della trasparenza come caratteristiche che portano inevitabilmente all’emarginazione, attraverso testi provocatori che esaltano il “diverso” e cercano risposte.

https://www.instagram.com/danielenick94/ – https://www.facebook.com/DanieleNick94/ – https://www.danielenick.com – https://open.spotify.com/artist/0CZn1bC3lbUYG9uivNDQLB

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia