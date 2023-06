Victoria Cabello-Viaggi Pazzeschi in Marocco

Victoria Cabello-Viaggi Pazzeschi torna, in prima visione assoluta, con una puntata ricca di imprevisti e carica di adrenalina. Victoria e Paride Vitale viaggeranno infatti alla volta del Marocco, affascinante ed esotica meta del travel-show ideato e prodotto da Banijay Italia.

Come di consueto i due viaggiatori saranno in balia delle experience proposte dai 3 local (ovvero italiani trasferiti in Marocco) che proporranno loro 3 differenti avventure con lo scopo di mostrare un lato insolito del paese e sperare così di aggiudicarsi il premio della puntata.

Noto nel mondo per gli splendidi Hammam, in Marocco Victoria e Paride proveranno le gioie ma anche i dolori di un insolito percorso benessere. Si tufferanno poi nella caotica Marrakech, perlustrando gli angoli più suggestivi della città per assaporare poi la tradizionale cucina berbera in compagnia di una famiglia locale. Nell’ultima esperienza, invece, si sposteranno a Essaouira – città sulla costa atlantica del Marocco – dove proveranno il brivido di cavalcare le onde del deserto così come quelle dell’oceano con risultati del tutto inaspettati.

